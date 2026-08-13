Por: El Espectador

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El flan de arequipe o dulce de leche es un postre que destaca por su sabor y textura cremosa, resultado de una minuciosa combinación de ingredientes y técnicas precisas. De acuerdo con la información compartida por El Espectador, esta versión del tradicional flan aprovecha ingredientes como las yemas de huevo, huevo entero, crema de leche, leche condensada, arequipe y esencia de vainilla, lo que le otorga un perfil de sabor especialmente suave e intenso a la vez.

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Para llevar a cabo esta preparación, el primer paso fundamental es cocinar el caramelo. El azúcar se cocina con agua a fuego medio hasta obtener ese característico color dorado que distingue un caramelo bien hecho. Este debe verterse rápidamente en el molde elegido, cubriendo de manera uniforme la base, para luego recibir la mezcla que dará cuerpo al flan.

El siguiente paso es integrar en un solo recipiente las yemas de huevo, el huevo entero, la crema de leche, la leche condensada, el arequipe y la esencia de vainilla, mezclando hasta obtener una masa homogénea. El Espectador enfatiza la importancia de pasar esta mezcla por un colador, lo que permite eliminar pequeños grumos y lograr una textura mucho más fina y sedosa, señal clave para un postre de alta calidad.

El proceso de cocción se realiza al baño María, método que consiste en colocar el molde con la preparación dentro de otro recipiente con agua y llevarlo al horno precalentado a 170 grados Celsius. Este sistema de cocción asegura que el calor se distribuya de forma pareja alrededor de la mezcla, permitiendo que el flan cuaje sin resecarse. El tiempo estimado de horneado es de una hora, o hasta que el centro del flan esté firme pero conserve un leve movimiento al ser tocado suavemente, lo que indica su punto ideal.

Finalizada la cocción, el flan debe dejarse enfriar a temperatura ambiente y luego refrigerarse por toda una noche, fundamental para intensificar tanto el sabor como la consistencia. Al día siguiente, solo queda desmoldar y disfrutar de un postre que, según El Espectador, promete ser espectacular, representando un excelente cierre para cualquier ocasión especial.

¿Cómo se prepara el caramelo para un flan de arequipe?

Para preparar el caramelo, es necesario cocinar azúcar con agua a fuego medio, observando atentamente hasta que cambie a un color dorado. De acuerdo con El Espectador, el paso clave es verterlo rápidamente en el molde y asegurarse de cubrir la base antes de que comience a endurecerse.

¿Por qué colar la mezcla de flan antes de hornear?

Colar la mezcla de flan, como explica El Espectador, permite eliminar impurezas o grumos de la preparación, logrando así una textura mucho más fina y cremosa, indispensable para obtener un postre de calidad profesional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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