Por: El Espectador

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La preparación de la cebolla encurtida, una receta cuya vigencia y utilidad ha sido resaltada por El Espectador, se basa en un proceso sencillo que permite conservar este ingrediente por hasta más de 20 días en la nevera. Esta elaboración es ideal para quienes disfrutan experimentar en la cocina o desean tener acompañamientos frescos y listos para distintas recetas.

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El primer paso consiste en picar la cebolla en julianas o en el tamaño que usted prefiera, ajustando el corte a su gusto personal o según lo requiera cada platillo. A continuación, debe calentar a fuego bajo una mezcla compuesta por vinagre, pimienta, laurel, azúcar y sal. Esta combinación de sabores será fundamental para otorgarle a la cebolla ese toque especial, equilibrando lo ácido con lo dulce y las notas aromáticas de las especias.

Una vez la mezcla líquida alcance la temperatura adecuada, debe verterla sobre la cebolla previamente cortada, la cual estará dispuesta en un recipiente resistente al calor. Antes de añadir el líquido, se recomienda exprimir el zumo de limón directamente sobre la cebolla, lo que intensificará la frescura y resaltará el color y sabor del producto final. Esta técnica asegura que la cebolla absorba todos los matices y adquiera una textura suave con el pasar de las horas.

Después, la preparación debe dejarse enfriar. Solo cuando llegue a temperatura ambiente se procede a guardarla en la nevera. El reporte de El Espectador destaca que este encurtido puede mantenerse en óptimas condiciones hasta por tres semanas, lo que representa una ventaja significativa para quienes desean organizar sus comidas con antelación, evitando el desperdicio y asegurando siempre un toque de sabor extra para sus platos.

Si usted siente pasión por la creación de recetas y busca explorar nuevos caminos gastronómicos, la invitación de El Espectador es clara: comparta sus ideas culinarias enviándolas al correo de Tatiana Gómez Fuentes, desde donde se recopilan propuestas innovadoras para darles visibilidad y enriquecer la diversidad de opciones en la cocina nacional.

¿Cómo se conserva la cebolla encurtida después de prepararla?

Según la información presentada por El Espectador, la cebolla encurtida debe dejarse enfriar completamente antes de guardarse en la nevera. Una vez almacenada de esta manera, puede conservarse en buen estado hasta por más de 20 días, lo que la convierte en un acompañamiento práctico y duradero para diferentes recetas.

¿Qué significa juliana al cortar cebolla en una receta?

Cortar una cebolla en juliana implica hacer tiras delgadas y alargadas, en lugar de cubos o trozos irregulares. Esta técnica es común en la cocina y permite que la cebolla se impregne mejor con los líquidos y condimentos en preparaciones como los encurtidos, logrando una textura y sabor uniformes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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