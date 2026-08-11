Por: El Espectador

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El cheesecake, uno de los postres más aclamados a escala global, tiene una historia que se remonta a la antigua Grecia, específicamente al año 2.000 antes de Cristo. Según relata El Espectador, este manjar se ofrecía incluso a los atletas durante los primeros juegos olímpicos, alrededor del año 776 a. C., como una fuente sustancial de energía para potenciar su rendimiento en competencias deportivas de intensidad. Además de su vínculo con dichas justas, el postre se reservaba como dulzura especial en las bodas griegas de la época, empleando ingredientes sencillos como queso, harina, trigo y miel. Este origen convierte al cheesecake en una de las recetas dulces más antiguas que incorporan lácteos diferentes a la leche, destacando así su valor en la tradición culinaria mundial.

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Ya en la actualidad, preparar un cheesecake puede parecer todo un ritual. De acuerdo con la receta detallada por El Espectador, los ingredientes para el relleno incluyen 900 gramos de queso crema a temperatura ambiente, 200 gramos de azúcar, cinco huevos, una cucharadita de esencia de vainilla, 25 gramos de fécula de maíz —también conocida como maicena— y 500 mililitros de crema de leche. Es crucial asegurarse de que el queso crema esté suave a la hora de mezclarlo con el azúcar, buscando una textura homogénea antes de incorporar los huevos uno a uno; este paso garantiza que el relleno conserve una consistencia sedosa y sin grumos. La esencia de vainilla aporta un toque aromático clásico, mientras la fécula de maíz ayuda a estabilizar la estructura. Finalmente, la crema de leche enriquece la mezcla, haciendo que el resultado final sea cremoso y suave.

El montaje inicia creando una base de galleta triturada combinada con mantequilla derretida: se recomienda formarla en el molde, presionando hasta hacerla compacta. Luego llega el momento de verter el relleno preparado y llevar la torta al horno. Para obtener la textura ideal, se sugiere cocerlo al baño María a 170 °C durante una hora y media, informando que los bordes deben quedar firmes y el centro debe moverse ligeramente al agitar el molde. Tras el horneado, se recomienda dejar el postre enfriar completamente y refrigerarlo toda la noche antes de desmoldar y servir, asegurando la mejor experiencia al degustar este tradicional postre.

¿Cuál es el origen del cheesecake y cómo ha evolucionado hasta hoy?

De acuerdo con El Espectador, el cheesecake se remonta a la Grecia antigua, donde se usaba para alimentar atletas olímpicos y celebrar bodas. Inicialmente preparado con ingredientes muy básicos —queso, harina, trigo y miel—, esta receta ha evolucionado con el tiempo, pero mantiene su esencia como uno de los postres más antiguos que incorpora derivados lácteos diferentes a la leche.

¿Cómo se debe preparar el relleno de cheesecake para lograr la textura ideal?

Según la receta de El Espectador, es importante integrar el queso crema con azúcar hasta obtener una mezcla homogénea, añadir los huevos uno por uno, combinar esencia de vainilla y fécula de maíz, y finalmente incorporar la crema de leche. Esta preparación permite conseguir un relleno cremoso y sedoso, esencial para un cheesecake bien logrado.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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