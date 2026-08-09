Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

Si usted está buscando una alternativa saludable, fácil y deliciosa para su alimentación diaria, la ensalada de pollo con salsa ranch se posiciona como una opción ideal. Según las indicaciones de El Espectador, la preparación de este plato inicia mezclando todos los ingredientes necesarios para la salsa ranch hasta obtener una textura cremosa y homogénea. Este paso es fundamental para que el aderezo aporte el sabor característico a esta receta.

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El siguiente paso recomendado es cocinar el pollo, que puede hacerse en una sartén o en una parrilla, asegurándose de que quede bien dorado en el exterior y completamente cocido en su interior. Una vez alcanzado el punto de cocción deseado, se debe dejar reposar algunos minutos antes de cortar el pollo en tiras o en cubos. Este reposo permite que los jugos se distribuyan dentro de la carne y que las piezas mantengan su textura jugosa al incorporarlas a la ensalada.

Posteriormente, en un recipiente de gran tamaño, se agregan los ingredientes frescos: la lechuga, el pepino, los tomates, el maíz y la cebolla. Esta combinación resalta tanto por su colorido como por su aporte nutricional, permitiendo integrar fibra y vitaminas. Luego, se incorpora el pollo ya cortado y, por último, se vierte la salsa ranch sobre la mezcla. Para el toque final, El Espectador sugiere añadir una porción de queso parmesano y unas hojas de perejil, que aportan aroma, sabor y una presentación atractiva al plato.

Este tipo de recetas es especialmente indicado para quienes disfrutan de propuestas culinarias frescas y buscan alternativas que mezclen proteína magra con vegetales. De acuerdo con la invitación de El Espectador, quienes experimentan en la cocina y crean sus propias recetas pueden compartirlas con la redacción enviando propuestas gastronómicas al correo de Tatiana Gómez Fuentes.

¿Cómo se prepara la ensalada de pollo con salsa ranch según El Espectador?

La ensalada de pollo con salsa ranch, según El Espectador, se prepara mezclando primero los ingredientes de la salsa hasta obtener una consistencia cremosa. Luego, el pollo se cocina y se deja reposar antes de cortarse. Después se unen en un recipiente lechuga, pepino, tomates, maíz y cebolla; se añade el pollo y finalmente el aderezo ranch, terminando con queso parmesano y perejil.

¿Qué ingredientes lleva la ensalada de pollo con salsa ranch?

De acuerdo con El Espectador, los ingredientes principales de esta ensalada son pollo, lechuga, pepino, tomates, maíz, cebolla, queso parmesano, perejil y la salsa ranch. Todos estos elementos aportan frescura y sabor, resultando en una opción nutritiva para cualquier ocasión.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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