Por: El Espectador

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Una receta que reúne sabores contrastantes con ingredientes de uso cotidiano es el pollo acompañado de vinagreta agridulce y brócoli, servido con patacón. La propuesta, publicada por El Espectador, resalta el aprovechamiento de condimentos y técnicas sencillas para transformar el menú diario, enfatizando tanto la sazón como el balance de texturas y matices en el plato.

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El punto de partida es el pollo, que debe sazonarse con estragón, paprika, sal y pimienta. Este conjunto de especias aporta aroma, color y un sabor característico que se intensifica durante la cocción. De acuerdo con la receta, el pollo se sella a fuego fuerte en una sartén, con un poco de aceite de achiote, logrando que la pieza quede exteriormente dorada pero conserve su jugosidad interna. Este proceso favorece tanto la textura como el aspecto final del pollo. El achiote, conocido por dar color amarillo-rojizo a las preparaciones, contribuye visualmente y añade sutiles notas de sabor.

En paralelo, se prepara la vinagreta agridulce que sirve para realzar los sabores básicos del plato. Esta mezcla se elabora combinando miel, salsa de pescado, zumo de limón, aceite de ajonjolí y sal. La miel agrega dulzura, mientras que la salsa de pescado aporta profundidad umami, el limón otorga acidez y el aceite de ajonjolí suma notas aromáticas. Esta vinagreta no solo sirve como aliño, sino elemento que integra los ingredientes.

El montaje consiste en incorporar el brócoli cocido y el pollo, bañándolos con la vinagreta antes de servir. Se recomienda acompañar este conjunto de sabores con patacón, que es plátano verde frito hasta quedar crocante, ofreciendo un contraste de textura con lo tierno del pollo. La receta enfatiza así la combinación de productos simples, técnicas domésticas y atención al equilibrio gustativo.

Para quienes disfrutan crear variaciones y probar nuevas combinaciones, El Espectador invita a compartir recetas por correo electrónico, promoviendo la exploración culinaria y la creatividad en el hogar.

¿Cómo preparar pollo con vinagreta agridulce y brócoli según El Espectador?

La receta sugiere sazonar el pollo con estragón, paprika, sal y pimienta, sellarlo en sartén con aceite de achiote y mezclar aparte miel, salsa de pescado, zumo de limón, aceite de ajonjolí y sal para la vinagreta. Se incorpora el pollo dorado y brócoli cocido a la vinagreta y se sirve con patacón crujiente, siguiendo las indicaciones publicadas por El Espectador.

¿Cuál es el propósito de la vinagreta agridulce en la receta de pollo y brócoli?

La vinagreta agridulce, preparada con miel, salsa de pescado, limón, aceite de ajonjolí y sal, tiene el objetivo de aportar un equilibrio entre dulzura, acidez y sabor umami, resaltando y unificando los sabores tanto del pollo como del brócoli en el plato.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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