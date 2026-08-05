Por: El Espectador

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El arroz con atún es una preparación sencilla y accesible que puede transformarse en un plato completo cuando se acompaña de yuca frita y ensalada de aguacate. De acuerdo con una receta publicada por El Espectador, esta alternativa busca resaltar ingredientes frescos y de fácil obtención para crear una combinación equilibrada entre carbohidratos, proteínas y vegetales.

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La elaboración de la ensalada de aguacate inicia cortando un aguacate en cubos y mezclándolo con vegetales al gusto, entre los cuales se pueden escoger tomate, cebolla y pepino. Para realzar el sabor, se añade sal, pimienta y un toque de aceite de oliva. De acuerdo con la recomendación del medio, es aconsejable reservar la mezcla en frío hasta el momento de servir, lo que contribuye a mantener su frescura y textura.

Por su parte, la yuca frita requiere un proceso sencillo pero fundamental. Primero, se pela y se corta la yuca, para luego sancocharla —es decir, hervirla hasta que quede blanda. Posteriormente, se escurre y se fríe en aceite caliente hasta obtener una textura crujiente y un color dorado. Se recomienda reservarla hasta el momento de emplatar para mantener su crocancia, de acuerdo con lo descrito en la receta de El Espectador.

El arroz con atún inicia con la elaboración de un sofrito. En una olla con aceite de achiote —un condimento de color y aroma característico—, se sofríen cebolla y pimentón. A este sofrito se agregan salsa de tomate, comino, pasta de ajo y atún de lata, lo que aporta sabor y proteína de manera práctica. Finalmente, se incorpora el arroz crudo y el agua, ajustando la sal. Se cocina a fuego bajo hasta que el arroz esté completamente seco y cocido.

La propuesta recomendada por El Espectador sugiere presentar el plato con el arroz como base, acompañado a un lado de la yuca frita y la ensalada de aguacate. Esta combinación ofrece un plato balanceado y colorido, ideal para quienes buscan diversidad de sabores y texturas en una sola preparación.

Si usted gusta de experimentar en la cocina, el medio invita a los lectores a compartir sus propias recetas escribiendo al correo de Tatiana Gómez Fuentes; esta es una oportunidad para interactuar y dar a conocer nuevas propuestas gastronómicas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo preparar arroz con atún y cuáles son los ingredientes principales?

Para hacer arroz con atún según la receta referenciada de El Espectador, se requiere arroz, atún en lata, cebolla, pimentón, salsa de tomate, comino, pasta de ajo, aceite de achiote y sal. El proceso incluye preparar un sofrito con aceite de achiote, cebolla y pimentón, añadir los demás ingredientes, e integrar el arroz y agua para cocinar a fuego bajo hasta que el arroz esté seco.

¿Qué acompañamientos recomendados hay para el arroz con atún según la receta?

La receta sugiere dos acompañamientos: yuca frita, que se sancocha y luego se fríe hasta quedar dorada y crujiente, y una ensalada fría de aguacate con vegetales a elección, sal, pimienta y aceite de oliva. Ambos extras aportan sabor, textura y frescura para crear un plato balanceado y completo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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