Por: El Espectador

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Los huevos marinados representan una de las propuestas más versátiles y sencillas de la cocina contemporánea, perfectos para quienes buscan sabores diferentes y texturas sorprendentes en sus platillos cotidianos. Esta receta, compartida por El Espectador, explica cómo preparar huevos de textura cremosa por dentro, ideales para servir como acompañantes de un buen plato de arroz o incluso como entrada principal en una mesa variada.

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El proceso tiene un punto de partida fundamental: la cocción precisa de los huevos. De acuerdo con las indicaciones, se recomienda cocinarlos en agua hirviendo durante exactamente siete minutos. Con esto, se logra que la yema permanezca suave y cremosa, mientras la clara alcanza la firmeza necesaria. Una vez transcurrido este tiempo, los huevos pasan directamente a un recipiente con agua fría. Esta técnica, conocida como corte de cocción, detiene el proceso de calentamiento y facilita el pelado de los huevos, evitando que la membrana se adhiera excesivamente a la clara.

La clave del sabor radica en el marinado. Según El Espectador, la mezcla para marinar incluye salsa de soya, agua, cebollín finamente picado, ajo fresco y ajo molido para potenciar el aroma, peperoncino (un tipo de ají picante) que aporta un toque de calor, y aceite de ajonjolí, que entrega notas tostadas distintivas. Es fundamental asegurar que los huevos queden completamente sumergidos en esta mezcla, ya que solo así absorberán todos los matices y profundidad, resultado de cada ingrediente.

La recomendación es dejar los huevos en el marinado entre tres y seis horas, siempre refrigerados. El tiempo prolongado realza el sabor, permitiendo que la mezcla penetre y transforme suavemente la textura y el gusto del huevo. Una vez transcurrido este tiempo, estos huevos pueden presentarse solos o sobre arroz caliente, siendo una opción ideal para quienes experimentan en la cocina o buscan alternativas para la rutina diaria.

Para quienes se inspiran en innovar y compartir nuevas recetas, El Espectador invita a los lectores a contactar a Tatiana Gómez Fuentes para mostrar sus propias creaciones gastronómicas y ser parte de esta comunidad de sabores en evolución.

¿Cómo se preparan los huevos marinados para que queden con la yema cremosa?

Para que los huevos marinados resulten con una yema cremosa, debe cocinar los huevos en agua hirviendo exactamente siete minutos. Luego debe pasarlos a agua fría para cortar la cocción antes de pelarlos y marinarlos, según las indicaciones de El Espectador.

¿Cuánto tiempo se deben dejar los huevos en el marinado para lograr un mejor sabor?

El Espectador recomienda dejar los huevos pelados en el marinado, completamente cubiertos dentro del recipiente, entre tres y seis horas en refrigeración. Cuanto más tiempo permanezcan en la mezcla, mayor será la intensidad de sabor que absorban.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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