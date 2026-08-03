Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

Las flores comestibles han ganado un espacio especial en la gastronomía contemporánea gracias a su variedad de colores, texturas y aromas que aportan originalidad tanto a platos dulces como salados. De acuerdo con El Espectador, existen varias especies ampliamente reconocidas por su belleza y su versatilidad en la cocina, cada una con características particulares que enriquecen la experiencia culinaria.

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La capuchina (Tropaeolum majus) destaca por ser una planta trepadora o rastrera originaria de los Andes, famosa por sus flores en tonos amarillos, naranjas y rojos, y por sus hojas redondeadas de un verde intenso. Su sabor, que recuerda al del rábano por su picor suave, la convierte en un ingrediente llamativo para ensaladas, sándwiches, quesos, sopas y diversos platos. Su toque fresco y colorido puede transformar una preparación sencilla en un plato visualmente atractivo.

El pensamiento (Viola tricolor), reconocido por sus pequeñas flores en tonos púrpuras, amarillos, blancos y azules, es utilizado principalmente con fines decorativos y gastronómicos. Según El Espectador, sus flores tienen un sabor suave y ligeramente dulce, ideal para resaltar ensaladas, postres, tortas, cócteles y bebidas. Además, contienen compuestos como vitamina C, flavonoides y carotenoides, elementos reconocidos por su importancia nutricional y antioxidante.

Entre las flores más populares y tradicionales destaca la rosa, perteneciente a la familia Rosaceae. Además de su uso ornamental y su característico aroma, los pétalos de rosa pueden consumirse en ensaladas, postres y bebidas. Su sabor es delicadamente dulce y aromático, e incluso pueden emplearse en mermeladas, jarabes, infusiones y repostería para aportar un matiz floral refinado.

La caléndula (Calendula officinalis) sobresale por la intensidad de su color amarillo o naranja y su capacidad para florecer durante largos periodos del año. Además de ser reconocida en la medicina, sus pétalos son comestibles, aptos para decorar ensaladas, sopas, arroces y postres, así como para infusiones o como colorante natural, proporcionando un sabor herbal y una apariencia vistosa.

Por último, la lavanda (Lavandula spp.), famosa por su aroma y sus flores moradas, aporta un delicado sabor floral tanto en infusiones como en postres, galletas, helados, limonadas y mezclas de hiervas aromáticas. También se emplea para aromatizar miel y azúcar, dotando a cualquier preparación de ese toque distintivo que solo la lavanda puede ofrecer.

Así, las flores comestibles amplían las posibilidades creativas en la cocina, permitiendo explorar nuevos sabores, colores y texturas sin salir del marco natural que ofrecen las plantas de uso tradicional.

¿Cuáles son las flores comestibles más usadas en la gastronomía y cómo se pueden emplear?

Las flores comestibles más utilizadas, según El Espectador, son la capuchina, el pensamiento, la rosa, la caléndula y la lavanda. Cada una puede emplearse tanto para decorar como para aportar sabor en ensaladas, postres, sándwiches, bebidas, sopas y más. Algunas, como la caléndula, también funcionan como colorante natural, mientras que otras, como la lavanda o la rosa, realzan recetas de repostería y bebidas por su aroma y sabor.

¿Qué beneficios nutricionales tienen las flores comestibles mencionadas?

El Espectador señala que ciertas flores comestibles, como el pensamiento, contienen compuestos beneficiosos como vitamina C, flavonoides y carotenoides. Estos elementos aportan propiedades antioxidantes y pueden contribuir a una alimentación variada, añadiendo color, sabor y valor nutricional a los platos donde se incorporan.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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