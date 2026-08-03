Por: El Espectador

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El volcán Puracé, situado en la cadena volcánica Los Coconucos, ha sido centro de atención en los últimos días debido a su estado de alerta naranja, declarado desde el sábado. De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano (SGC), esta decisión responde a un aumento significativo en la actividad interna del volcán, que incluye emisiones de ceniza y sismos. Durante las últimas 24 horas, se registraron tres eventos de emisión de ceniza, destacándose una altura máxima alcanzada de 500 metros. Estas emisiones, guiadas por la dirección de los vientos, provocaron la caída de ceniza en veredas como Cristales, Loma Linda y 20 de Julio del municipio de Puracé, además de afectar la cabecera municipal de Coconuco.

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El SGC ha mantenido un monitoreo riguroso desde la declaratoria de alerta. En el boletín diario, la entidad explicó que, aunque hubo una reducción en la cantidad de sismos y emisiones de ceniza comparado con el fin de semana, las mediciones de gases siguen fuera de los parámetros normales. Específicamente, se evidenciaron altos valores en el flujo de dióxido de azufre (SO₂) y un incremento sostenido en las concentraciones de dióxido de carbono (CO₂) en el suelo, ambos indicadores de una alteración importante en la dinámica volcánica.

El organismo resaltó que los niveles observados instrumentalmente en el volcán alcanzaron los máximos históricos superando ampliamente las líneas base del comportamiento habitual. Por esta razón, el volcán continúa bajo alerta naranja, estado que implica una variación significativa y sostenida en su actividad. El SGC aclaró que las fluctuaciones en la actividad volcánica, como reducciones temporales de emisión de ceniza, son normales y no significan un retorno inmediato a la alerta amarilla. Para considerar este cambio, es necesario un periodo de estabilidad en los parámetros monitoreados y la confirmación de tendencias de normalización.

Las autoridades recomendaron a los habitantes y visitantes de la región mantenerse informados únicamente a través de los canales oficiales del SGC y los organismos de socorro, con el fin de evitar la propagación de información errónea y estar atentos a cualquier cambio en la actividad volcánica. El SGC también enfatizó que la alerta naranja no implica que una erupción sea inminente; solo el cambio a alerta roja podría advertir un evento eruptivo. Por ello, el monitoreo constante sigue siendo clave para la seguridad de la población.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué implica el estado de alerta naranja en el volcán Puracé?

El estado de alerta naranja en el volcán Puracé significa que se han presentado variaciones importantes en su dinámica, como mayores emisiones de ceniza, incremento de sismos y elevadas concentraciones de gases. Esto requiere monitoreo constante, pero no implica necesariamente que una erupción sea inminente, como explicó el Servicio Geológico Colombiano.

¿Por qué se mantienen altos los niveles de dióxido de azufre y dióxido de carbono en el volcán Puracé?

Según el Servicio Geológico Colombiano, los flujos de dióxido de azufre (SO₂) y las concentraciones de dióxido de carbono (CO₂) superan los promedios habituales, lo que refleja una alteración en la actividad interna del volcán. Estos indicadores son esenciales para evaluar la estabilidad y el posible cambio en el comportamiento volcánico.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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