Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

Empanizar tacos de arroz con atún no solo permite innovar en la cocina, sino que también brinda la oportunidad de trabajar con ingredientes tradicionales y fáciles de encontrar. De acuerdo con El Espectador, la preparación empieza con un adecuado tratamiento del arroz, que debe enjuagarse varias veces hasta que el agua se vea clara, con el propósito de retirar el exceso de almidón. Este paso inicial es esencial para lograr la textura correcta en la base del taco, y además puede aprovecharse el agua restante para regar plantas, mostrando un toque de sostenibilidad en la receta.

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El arroz, una vez cocinado según las indicaciones del empaque, se mezcla cuando aún está caliente con vinagre de arroz, azúcar y sal. Esta combinación crea el característico sabor que se suele encontrar en recetas de inspiración asiática y le aporta un toque sutil y balanceado. El alga nori, ingrediente básico de la gastronomía japonesa, se corta en círculos para servir como base, sobre la cual se prensa el arroz para formar cada taco.

En cuanto al empanizado, de acuerdo con El Espectador, se mezcla harina, fécula (de maíz o papa) y agua hasta lograr una textura ligera. Luego, cada taco armado con base de arroz y nori se pasa por esta mezcla y se fríe en aceite caliente hasta adquirir un tono dorado. Es importante dar la forma de taco mientras la base aún se encuentra caliente y flexible, lo que asegura que conserve la forma adecuada al enfriarse.

El relleno resalta por su sencillez y sabor: cubos de atún marinados con aceite de ajonjolí, miel, salsa de soya y salsa de ostión. Además, se pueden añadir ingredientes como queso crema, cebollín, aguacate, pepino y ajonjolí, lo que refleja la posibilidad de personalizar la receta con toques frescos y cremosos. El resultado es un taco dorado, crujiente por fuera y lleno de texturas en el interior, que se sirve de inmediato para disfrutar al máximo el contraste de sabores y temperaturas. Según El Espectador, se trata de una receta versátil que permite experimentar con diferentes combinaciones de ingredientes y que invita a los lectores a explorar el mundo gastronómico desde casa.

¿Cómo se prepara el empanizado para tacos de arroz con atún?

Según El Espectador, para el empanizado se recomienda mezclar una taza de harina, media taza de fécula (puede ser maíz o papa) y una taza de agua hasta obtener una mezcla ligera. Posteriormente, cada taco se pasa por este empanizado y se fríe hasta dorar, logrando una textura crocante perfecta para sostener el relleno.

¿Qué ingredientes se utilizan en el relleno de los tacos de arroz con atún?

De acuerdo con El Espectador, el relleno principal consiste en atún en cubos marinados con salsa de soya, salsa de ostión, aceite de ajonjolí y miel. Además, se sugiere acompañar con queso crema, cebollín, aguacate, pepino y ajonjolí, lo que agrega frescura y contraste a cada bocado.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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