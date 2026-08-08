Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

La preparación de galletas con fécula de maíz y leche condensada se ha convertido en una opción popular para quienes aman la repostería sencilla pero deliciosa. Según las instrucciones publicadas por El Espectador, esta receta destaca por su simplicidad y facilidad de ejecución, permitiendo que cualquier persona, incluso con poca experiencia en la cocina, logre un resultado digno de compartir. El proceso comienza mezclando la fécula de maíz con leche condensada en un bowl, donde se puede emplear una espátula o las manos hasta obtener una masa homogénea. Este paso resulta esencial para asegurar que la textura final sea suave y manejable, una característica clave en las mejores galletas artesanales.

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Una vez que la masa está lista, es necesario amasarla en el mesón hasta observar que adquiere una consistencia que permite formar bolitas de 40 gramos. Estas porciones, dispuestas cuidadosamente sobre una lata engrasada o cubierta con un tapete de silicona, anticipan la cocción uniforme en el horno. El toque distintivo se logra al hacer marcas con un tenedor sobre cada galleta, una tradición que realza la apariencia y sirve como sello visual para quienes las preparan en casa.

El horneado se realiza a 180 °C durante unos 20 minutos, tiempo suficiente para que la masa adquiera el punto deseado sin perder su suavidad interior. El consejo final es dejar que las galletas se enfríen antes de consumirlas, un tip recurrente en recetas del mismo tipo para conservar la estructura y sabor.

El Espectador invita a sus lectores apasionados por la cocina a compartir recetas propias a través del correo de Tatiana Gómez Fuentes. Esta iniciativa busca crear una comunidad activa de cocineros aficionados y expertos, promoviendo la creatividad en la gastronomía colombiana.

¿Cómo se preparan las galletas de fécula de maíz y leche condensada paso a paso?

La elaboración consiste en mezclar bien la fécula de maíz y la leche condensada hasta obtener una masa homogénea, amasar hasta que la textura sea suave, dividir en bolitas iguales, marcar con un tenedor y hornear a 180 °C unos 20 minutos antes de dejar enfriar y servir.

¿Qué es la fécula de maíz y cómo influye en la textura de las galletas?

La fécula de maíz, utilizada también con el nombre de maicena, es un polvo fino que se obtiene del grano de maíz y ayuda a que las galletas tengan una textura más suave y suave al paladar, característica esencial en recetas como la presentada por El Espectador.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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