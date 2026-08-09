Por: El Espectador

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Carlos Sánchez Cortés ostenta el cargo de director general en el bufete De la Espriella Lawyers, firma que ha sido fundamental en la trayectoria profesional y económica del presidente Abelardo de la Espriella Otero. Esta relación no solo es laboral, sino también familiar, ya que Sánchez está casado con Lilian Pineda, hermana de la Primera Dama, Ana Lucía Pineda, quien durante dos décadas desempeñó el rol de directora administrativa en el mismo despacho jurídico. Así, la familia De la Espriella ha consolidado su presencia tanto en los ámbitos políticos como legales del país, en especial por su marcada influencia dentro de su reconocida firma de litigio.

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En su sitio web oficial, Sánchez se define como un abogado que se guía bajo el lema: "No hay causas perdidas, ni batallas pequeñas". Resalta sus 22 años de práctica legal, enfatizando su especialidad en litigios estratégicos y en enfrentar situaciones de alta complejidad con precisión y rigor, lo que le ha permitido sortear desafíos que obstaculizarían a otros profesionales. Actualmente, Sánchez lidera una demanda civil de particular relevancia, en la que la contraparte es José Gregorio Uribe Acelas, la única víctima reconocida en el caso Dololed.

Según una investigación de El Espectador, el conflicto legal comenzó en septiembre de 2018. En ese momento, Uribe Acelas, quien se desempeña como técnico en negocios internacionales, buscó aliviar un dolor en la pierna y adquirió en Bogotá una caja de Dololed, producto que entonces estaba disponible sin restricciones y se promocionaba como fitoterapéutico natural a base de caléndula. Es importante explicar que los fitoterapéuticos son medicamentos elaborados a partir de extractos de plantas y suelen percibirse como opciones naturales.

Uribe Acelas tenía antecedentes de alergia a los antiinflamatorios no esteroideos (Aines), especialmente al diclofenaco. A pesar de las advertencias, tras consumir el producto fue hospitalizado de urgencia en Bucaramanga, enfrentando complicaciones graves de salud que lo pusieron al filo de la muerte. Ante esta situación, Uribe Acelas demandó judicialmente al laboratorio Pronabell, fabricante de Dololed, argumentando que el producto contenía diclofenaco escondido entre sus componentes. El 19 de diciembre de 2025, el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Bucaramanga confirmó en primera instancia que Pronabell ocasionó daños comprobados a la víctima, en consideración de que Dololed contenía ese componente sin advertencia clara.

¿Quién es Carlos Sánchez Cortés y cuál es su vínculo con la familia presidencial?

Carlos Sánchez Cortés es director general del bufete De la Espriella Lawyers, firma clave en la trayectoria del presidente Abelardo de la Espriella Otero. Además de su papel profesional, Sánchez está casado con Lilian Pineda, hermana de la Primera Dama, Ana Lucía Pineda, lo que refuerza sus lazos con la familia presidencial.

¿En qué consiste el caso Dololed y cuál ha sido el rol de José Gregorio Uribe Acelas?

El caso Dololed gira en torno a la demanda presentada por José Gregorio Uribe Acelas, único afectado reconocido, tras sufrir graves consecuencias de salud por consumir el producto adquirido en 2018. El Juzgado Tercero Civil de Bucaramanga declaró que el laboratorio Pronabell era responsable de los daños, tras comprobar que Dololed contenía diclofenaco, principio activo al que Uribe Acelas era alérgico.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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