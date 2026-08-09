Elizabeth Cristina Ortiz Peña, la mujer que aparece mencionada en una publicación que cuestiona al gobierno de Gustavo Petro por sus contratos con el Estado, ha tenido vínculos contractuales con diferentes entidades del saliente gobierno.

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Los documentos conocidos muestran que ha tenido contratos con la Presidencia de la República y el Ministerio de Minas y Energía, entre otras. En conjunto, los valores de esos contratos superan cientos de millones de pesos, aunque se trata de valores contractuales y no necesariamente de dinero ya pagado.

Ortiz Peña es psicóloga y especialista en gestión pública. Además, su nombre tomó relevancia pública después de que el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, la mencionara durante un evento en El Espinal, Tolima, y destacara su gestión en un proceso que permitió la asignación de recursos para el hospital San Rafael de ese municipio.

Elizabeth Ortiz tiene contratos con varias entidades del Gobierno

Uno de los contratos aportados corresponde a la Presidencia de la República y establece un valor de hasta $121.733.333.

El objeto contractual está relacionado con labores de monitoreo, seguimiento y análisis de medios de comunicación nacionales y regionales, además del apoyo en la difusión de contenidos comunicacionales de acuerdo con la estrategia de comunicaciones de la Jefatura de Despacho Presidencial.

El documento fija como honorarios mensuales $ 11 millones y establece como fecha de terminación el 31 de diciembre de 2026, siempre que se cumplan las condiciones necesarias para la ejecución del contrato.

También aparece un contrato con el Ministerio de Minas y Energía, cuyo valor mensual señalado en la propuesta económica es igualmente de 11 millones de pesos.

En este caso, el objeto está relacionado con el apoyo a procesos de formulación, ejecución y seguimiento de convenios dirigidos a personas que comercializan combustibles sin cumplir la normatividad vigente en zonas de frontera.

Es decir, se trata de contratos con objetos diferentes y suscritos con entidades distintas.

Hoy quiero expresar mi más sincero agradecimiento, primero a Dios, porque siempre abre caminos cuando se trabaja con fe y compromiso. También quiero darle las gracias al señor ministro por escuchar mi petición y entender la necesidad de invertir recursos en el Hospital San Rafael… pic.twitter.com/OiBQ4h46HA — Elizabeth Ortíz (@ElizbethCristi7) August 4, 2026

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