Por: EL PILON SA

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El alcalde de Valledupar, Ernesto Orozco, sigue impulsando transformaciones en su gabinete municipal. Ahora fue el turno de María Martha Lacouture, quien dejó la Secretaría de Desarrollo Económico y Medio Ambiente luego de dos años y medio para asumir la gerencia de Mercabastos, en reemplazo del exconcejal Carlos Picón. Según confirmó EL PILÓN, el objetivo es que ella lidere la reestructuración profunda de esta empresa pública, en un contexto donde la administración busca modernizar su función y adaptación a las necesidades actuales de la ciudad.

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El Concejo Municipal recibió un proyecto de acuerdo presentado por Orozco, que pretende modificar la estructura orgánica de Mercabastos y pide a los concejales autorización temporal de seis meses para redefinir su objeto social. Este paso es la continuación de una historia institucional iniciada en 1996, cuando el entonces alcalde Elías Ochoa Daza recibió facultades para crear la Central de Abastos. Dos años después, en 1998, el Acuerdo 047 le otorgó estatus de Empresa Industrial y Comercial del Estado. Las funciones de Mercabastos han sido actualizadas con los años, a tal punto que en 2022 se le sumó la administración de parques y bienes fiscales.

La urgencia de intervenir la empresa proviene de cuatro factores críticos, según el documento oficial citado por EL PILÓN. El primero es de tipo jurídico: Mercabastos está restringida legalmente solo al manejo de la central de abastos, pero en la práctica administra otros espacios públicos sin tener base normativa para ello. Además, su organigrama data de hace tres décadas, lo que le impide responder con eficiencia, ya que solo cuenta con 10 funcionarios y carece de áreas en tecnología o formulación de proyectos.

En el aspecto financiero, la situación es delicada: Mercabastos sufre de falta de liquidez y, además, tiene una cartera morosa que equivale al 44 % de sus ingresos anuales, lo que limita el cumplimiento de sus obligaciones. Esta vulnerabilidad ocurre en una ciudad con un 47,5 % de habitantes bajo la línea de pobreza, lo que hace más urgente modernizar la gestión pública para recuperar patrimonio y dinamizar la economía local.

El plan propuesto implica que Mercabastos evolucione de un modelo centrado en el alquiler de bodegas a una gestión integral del patrimonio inmobiliario y la administración de parques y espacios públicos. Este nuevo enfoque incluye estructurar proyectos de renovación urbana, buscar alianzas público-privadas y avanzar en soluciones tecnológicas ligadas a ‘ciudades inteligentes’. En consecuencia, se crearán nuevas dependencias como el Departamento de Tecnología, el Departamento de Promoción de Eventos y la Oficina de Administración de Activos, todo bajo la supervisión de la Junta Directiva y la gerencia general.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los principales cambios que propone la alcaldía en la reestructuración de Mercabastos?

La administración de Valledupar plantea que Mercabastos pase de centrarse solo en el arrendamiento de bodegas, a gestionar de manera integral el patrimonio inmobiliario, parques y espacios públicos. Se busca dotar a la empresa de nuevas funciones como estructuración de proyectos de renovación urbana, alianzas público-privadas y soluciones tecnológicas. Además, el nuevo organigrama crearía departamentos especializados en tecnología, promoción de eventos y administración de activos.

¿Por qué es necesaria la modernización de Mercabastos en Valledupar?

De acuerdo con el documento oficial citado por EL PILÓN, la modernización resulta necesaria debido a la desactualización del objeto social y la estructura jurídica de la empresa, así como a su vulnerabilidad financiera y capacidad institucional limitada. Mercabastos enfrenta retos como una cartera morosa del 44 % de sus ingresos, falta de liquidez y escasos recursos humanos, factores que impiden cumplir adecuadamente con tareas y responder a las demandas de una ciudad donde el 47,5 % de la población está en situación de pobreza.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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