Por: EL PILON SA

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Alfredo Saade, exjefe de Gabinete y exembajador de Colombia en Brasil, anunció en entrevista con El Pilón su regreso definitivo a Valledupar para reincorporarse a la vida pública y participar activamente en el futuro político del departamento del Cesar y la capital, de cara a las elecciones de 2027. Tras concluir su labor diplomática, Saade reflexiona sobre una gestión marcada, según él, por un respaldo popular sin precedentes de 13 millones de votos, y destaca el impacto social y económico que esta administración ha perseguido, pese a las críticas de sectores opositores.

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Durante su diálogo, Saade remarcó que sus próximos pasos estarán enfocados en fortalecer el movimiento progresista y la agrupación Levántate Colombia, con la meta de disputar posiciones en concejos, asambleas, alcaldías y gobernaciones. Volverá a vivir en Valledupar, reafirmando su compromiso con la región y subrayando que su verdadera motivación está en la cercanía directa con la ciudadanía. Resalta su intención de salir a recorrer barrios y municipios, acudiendo a su experiencia pastoral para escuchar las demandas de los cesarenses y los vallenatos, quienes determinarán si merece su confianza para cargos como alcalde o gobernador.

Sobre la fractura interna en el Pacto Histórico —alianza política que apoya al actual gobierno— Saade explicó que las diferencias son normales y rechazó que las decisiones sobre candidaturas deban tomarse en "un escritorio", insistiendo en que "la define la gente en las calles", y que buscará el aval del movimiento trabajando “con las bases”. Tampoco está de acuerdo con consultas internas y apuesta por candidaturas designadas de manera directa por el presidente Gustavo Petro, privilegiando así una estrategia política sin desgaste previo.

Saade fue enfático al descartar posibles alianzas con la familia Gnecco, tradicional en el Cesar, pues considera que su modelo está agotado. Defensivo frente a críticas sobre sus anteriores vínculos políticos, aseguró que en el Pacto Histórico encontró el espacio para su labor social, y que quienes compartan su visión de transformación, incluso si provienen de otras corrientes, serán bienvenidos a trabajar por el territorio. También fue claro en señalar que su relación con el grupo del representante Alfredo ‘Ape’ Cuello no será prioritaria, ya que no busca respaldo de sectores tradicionales.

A propósito de la posesión de Abelardo de la Espriella, Saade reconoció su carácter decidido, aunque alertó sobre la importancia de no gobernar de espaldas a quienes impulsaron el cambio o desde un enfoque autoritario, advirtiendo que sostendrá una oposición firme si ello ocurre. Finalmente, de no aspirar a cargos locales, se enfocaría en la promoción de una Asamblea Nacional Constituyente orientada a reformas profundas en la estructura estatal, como la unificación de altas cortes y eliminación de algunos organismos de control.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Alfredo Saade descarta alianzas con la familia Gnecco en el Cesar?

De acuerdo con las declaraciones de Alfredo Saade recogidas por El Pilón, él rechaza alianzas con la tradicional familia Gnecco porque considera que su modelo político está desgastado y ha perdido representación en el Senado. Para Saade, es momento de administrar el Cesar sin perpetuar estructuras asociadas al clientelismo o el poder hereditario, argumentando que la transformación que demanda la ciudadanía no puede lograrse aliándose con esas mismas formas de poder.

¿Cómo piensa Alfredo Saade aspirar a la Alcaldía o Gobernación de Valledupar?

Según lo afirmado en la entrevista, Saade basa su aspiración en el reconocimiento ciudadano y en el trabajo directo en barrios y municipios de Valledupar y el Cesar. El exembajador sostiene que prefiere decidir candidaturas a través del respaldo del pueblo y no mediante acuerdos con élites locales o consultas internas, apostando a que la gente y el liderazgo social sean quienes validen su postulación dentro del Pacto Histórico.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.