Por: DIARIO DEL PEREIRA

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Abelardo de la Espriella, presidente electo de Colombia, asumirá hoy su cargo para el periodo 2026-2030 en la ciudad de Cali, situada en el suroccidente del país. La ceremonia es histórica, pues es la primera vez que este acto se realizara fuera de Bogotá. Según El Diario, entre los asistentes confirmados se encuentran el rey Felipe VI de España y al menos ocho presidentes latinoamericanos, reflejando la importancia regional e internacional del evento.

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De la Espriella, a través de sus redes sociales, afirmó que su posesión será más que una tradición, pues busca mostrar que la descentralización dejará de ser solo una promesa y comenzará a implementarse. Cali fue elegida tras descartar Popayán, debido al riesgo de erupción del volcán Puracé, que actualmente está en alerta naranja. El presidente electo enfatizó que su proyecto de gobierno se construirá “desde las regiones”, pues considera que cuando las regiones prosperan, lo hace toda Colombia.

El cambio de sede ha significado para Cali una estricta vigilancia, con 11.000 uniformados y tecnología dedicada a asegurar la tranquilidad del acto, de acuerdo con las declaraciones del alcalde Alejandro Eder. La ceremonia tendrá lugar en la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali, un espacio moderno, con amplia infraestructura y capacidad para más de dos mil personas.

En la ceremonia, el presidente del Congreso, el senador uribista Honorio Henríquez, será quien imponga la banda presidencial a De la Espriella, cumpliendo con el protocolo institucional. Mientras tanto, la oposición de izquierda, agrupada en el Pacto Histórico —del que hace parte el presidente saliente Gustavo Petro— no asistirá y planea protestas pacíficas en varias ciudades del país.

El impacto económico de este evento en Cali se estima en 10.000 millones de pesos (aproximadamente 3,1 millones de dólares), dinamizando sectores de servicios y turismo, según el propio De la Espriella. Además, el nuevo mandatario anunció que su gobierno no despachará desde la tradicional Casa de Nariño de Bogotá, sino desde el Palacio de San Carlos, con presencia frecuente en diversas regiones y una propuesta para convertir a Barranquilla en capital alterna y descentralizar el poder político.

En materia internacional, el presidente electo confirmó que restablecerá la histórica alianza con Israel y trasladará la embajada de Colombia de Tel Aviv a Jerusalén. Esto revierte la ruptura diplomática decretada por el gobierno Petro en respuesta a la ofensiva israelí en Gaza, según reportaron desde la oficina de prensa del mandatario electo.

¿Por qué la posesión de Abelardo de la Espriella en Cali marca un hito en la política colombiana?

La investidura del presidente electo Abelardo de la Espriella en Cali representa una ruptura significativa con la tradición bogotana y es la primera vez que un evento de tal magnitud se celebra fuera de la capital. Además, simboliza la apuesta del nuevo gobierno por la descentralización y el reconocimiento de la importancia de las regiones, tanto en lo político como en lo económico.

¿Cuál es el trasfondo del restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Colombia e Israel?

El restablecimiento de relaciones diplomáticas con Israel obedece al interés de De la Espriella de recuperar alianzas históricas que el gobierno anterior, liderado por Gustavo Petro, había interrumpido en protesta por acciones militares en Gaza. Con el nuevo mandatario, Colombia traslada su embajada a Jerusalén y busca retomar una política exterior más alineada con aliados tradicionales, según la hoja de ruta acordada con el próximo canciller.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.