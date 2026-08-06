Un nuevo hallazgo forense conocido en medio de la investigación por el asesinato de María Camila Potosí podría tener consecuencias determinantes en el proceso judicial que avanza contra los cinco capturados por este crimen ocurrido en Cali. De acuerdo con información revelada por El Tiempo, la bebé que esperaba la joven de 21 años nació con vida y alcanzó a respirar durante cerca de 30 minutos, según los análisis del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

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Ese resultado respalda la expresión “nacida viva” que la Fiscalía General de la Nación utilizó durante las audiencias de imputación de cargos celebradas a comienzos de agosto. El medio de comunicación indicó que los informes científicos ratifican que la menor sobrevivió al procedimiento clandestino mediante el cual fue extraída del vientre de su madre, en medio del violento ataque que terminó con la vida de María Camila.

La revelación aparece cuando el expediente continúa avanzando en los despachos judiciales, luego de que los cinco procesados rechazaran los delitos que les fueron imputados. Para el ente investigador, este nuevo elemento fortalece las pruebas recopiladas durante varias semanas de trabajo conjunto con la Policía Nacional.

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Según publicó El Tiempo, los exámenes forenses también permitieron identificar plenamente el cuerpo de la menor y entregarlo a sus familiares para las honras fúnebres, que se llevaron a cabo en Cali. Días antes, las autoridades ya habían confirmado que los restos encontrados cerca del lugar donde apareció María Camila correspondían a Alahia, nombre que la joven y su pareja habían escogido para la bebé.

El caso ha causado una profunda conmoción en Colombia desde que la joven desapareció el 16 de julio de 2026. Cuatro días después, las autoridades encontraron su cuerpo en cercanías del río Meléndez, en el corregimiento de La Buitrera, al suroccidente de Cali. En esa misma zona también fueron hallados los restos de la recién nacida, cuya identidad quedó plenamente establecida mediante pruebas genéticas.

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El periódico señaló que los análisis de ADN confirmaron el vínculo biológico entre María Camila y Alahia. Además, los dictámenes establecieron que la muerte de ambas ocurrió el mismo día de la desaparición de la joven.

Más allá de la tragedia familiar, los nuevos hallazgos también abren un debate jurídico. Expertos consultados por El Tiempo explicaron que comprobar que la bebé nació con vida cambia la valoración legal de los hechos, ya que el artículo 90 del Código Civil colombiano reconoce la existencia jurídica de una persona cuando nace completamente separada de su madre y sobrevive, incluso si ese tiempo es muy corto.

Bajo esa interpretación, abogados citados por el diario consideran que la Fiscalía tendría argumentos sólidos para fortalecer la acusación con un posible cargo de homicidio agravado contra los implicados, además del feminicidio atribuido por la muerte de María Camila Potosí. Esa tesis dejaría atrás interpretaciones relacionadas con un aborto forzado o lesiones al feto.

La jurista Ángela Caicedo explicó al medio que, desde el momento en que un recién nacido respira de forma independiente tras separarse completamente de su madre, adquiere existencia legal como persona. En consecuencia, ese hecho podría convertirse en una prueba determinante dentro del proceso penal.

Mientras tanto, permanecen privados de la libertad Yulieth Cecilia Angulo Escobar, Nitzon Stiven Mondragón Cuero, Kevin Alexis López Orozco, Juan José Narváez Rodríguez y Edwin García Zuluaga, quienes afrontan la investigación por los delitos atribuidos por la Fiscalía y continúan vinculados al caso mientras avanzan las diligencias judiciales.

La reconstrucción de los hechos indica que María Camila habría sido engañada con la promesa de visitar una pañalera, versión que, según la investigación, sirvió para sacarla de su entorno antes de que desapareciera. Después, las autoridades recopilaron videos de cámaras de seguridad, conversaciones de WhatsApp y otros elementos probatorios que hoy hacen parte del expediente.

De acuerdo con la información divulgada por El Tiempo, esos mensajes revelarían detalles sobre la presunta planeación del crimen y las motivaciones que habrían tenido los implicados para quedarse con la bebé. Todos esos elementos, junto con los recientes informes de Medicina Legal, serán determinantes para definir el rumbo del proceso judicial por uno de los casos de feminicidio que más impacto ha causado en el país durante los últimos meses.

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