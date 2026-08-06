Por: Noticiero 90 minutos

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La Alcaldía de Jamundí ha tomado una serie de decisiones orientadas a fortalecer la seguridad y el orden público durante un evento de alta relevancia nacional: la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella, programada para el 7 de agosto en la ciudad de Cali. Según lo establecido en el Decreto 133 de 2026, la administración municipal dispuso medidas de carácter temporal, válidas únicamente durante los días próximos y posteriores a este acontecimiento.

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De acuerdo con la información oficial divulgada por la Alcaldía y recogida por 90minutos.co, una de las disposiciones más relevantes es la instauración de ley seca en todo el municipio. Esta medida regirá desde las 6:00 a.m. del 7 de agosto hasta las 6:00 a.m. del 8 de agosto, lapso en el cual queda prohibida la venta y consumo de bebidas embriagantes en cualquier establecimiento.

Otros puntos incluidos en el decreto buscan limitar potenciales focos de riesgo logístico y de seguridad. Por ejemplo, entre el 6 y el 8 de agosto estará restringido el transporte de residuos peligrosos, escombros, cilindros de gas y mudanzas, excepto para empresas autorizadas y entidades que trabajan con gas GLP (gas licuado de petróleo). Además, durante ese mismo periodo se limitará la venta de combustibles como gasolina y ACPM (aceite combustible para motores) en envases no convencionales —como pimpinas y canecas—, para evitar su uso indebido.

En cuanto a la movilidad, la Alcaldía estableció el cierre temporal para vehículos tipo volqueta desde el 7 hasta el 8 de agosto. Asimismo, se restringe la circulación de motocicletas con pasajero hombre mayor de 12 años entre las 7:00 p.m. del 6 agosto y las 7:00 p.m. del 8 de agosto. Estas limitaciones buscan reducir riesgos asociados a movilizaciones masivas o uso de vehículos para acciones irregulares.

El uso de drones, o aeronaves no tripuladas, también estará prohibido desde el primer minuto del 6 de agosto hasta el final del 8 de agosto, lo que resalta la importancia de evitar problemas de vigilancia o seguridad en el espacio aéreo durante estos días.

Finalmente, el decreto determina restricción de parqueo en zonas estratégicas del municipio, incluyendo las inmediaciones de entidades oficiales como la Alcaldía, Concejo, Personería, Registraduría, estaciones policiales y militares, bancos, colegios, coliseo y hospitales. Estas restricciones estarán vigentes desde la noche del 6 de agosto hasta la noche del 8 de agosto.

Las autoridades municipales recalcaron que estas medidas son de obligatorio cumplimiento, y quienes las infrinjan podrán enfrentar las sanciones designadas en la Ley 1801 de 2016, también conocida como el Código Nacional de Policía y Convivencia.

¿Qué restricciones aplicará Jamundí durante la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella?

Jamundí implementará ley seca, restricciones a la movilidad, prohibiciones para el transporte y venta de combustibles en envases irregulares, limitaciones al uso de motocicletas y drones, así como la prohibición de parqueo en zonas clave. Todas estas medidas estarán vigentes antes, durante y después del evento presidencial, como parte del Decreto 133 de 2026.

¿Por qué se prohíbe el uso de drones y qué significa GLP en las medidas adoptadas?

El uso de drones se prohíbe para evitar posibles riesgos de vigilancia o afectaciones al orden público en fechas sensibles. GLP significa gas licuado de petróleo, un combustible utilizado en domicilios y por empresas autorizadas, quienes quedan exceptuadas de algunas restricciones.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Posesión de Abelardo de la Espriella

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La posesión de Abelardo de la Espriella será en la Arena USC, de la universidad Santiago de Cali. La presencia del presidente en esta ciudad tiene varios mensajes sobre lo que espera sea su Gobierno en los próximos cuatro años. Estos son los detalles más importantes de lo que pasará este 7 de agosto.