Por: Noticiero 90 minutos

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Con la llegada del presidente Abelardo de la Espriella, el panorama de la educación superior en la región se convierte en un tema central tanto para las universidades públicas como privadas, así como para las entidades que las agremian. De acuerdo con declaraciones de Diego Hernández, rector de la Universidad Autónoma de Occidente, existe un gran desafío en cuanto a la necesidad de fortalecer el sistema mixto de educación superior, destacando la importancia de una coordinación efectiva entre universidades privadas y públicas. Hernández destacó que el objetivo principal es aumentar la cobertura y mejorar la calidad educativa, lo cual demanda esfuerzo y estrategias conjuntas por parte de todos los actores involucrados.

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El diagnóstico presentado por Cali Cómo Vamos evidencia una realidad preocupante: solo 43 de cada 100 jóvenes que terminan el colegio ingresan inmediatamente a la educación superior. Esta cifra se mantiene por debajo del promedio nacional y es inferior en comparación con ciudades como Bogotá, Medellín y Barranquilla, según lo señalado por dicha organización. Danny Angarita, director ejecutivo de Cali Cómo Vamos, resaltó la importancia de proyectos como la Universidad del Oriente, una iniciativa impulsada tras la reunión entre el alcalde Alejandro Eder y el presidente Abelardo de la Espriella, que busca ampliar la cobertura y mejorar la calidad educativa en la región.

Sin embargo, los retos no terminan ahí. De acuerdo con Camilo Lezcano, director ejecutivo de Cidesco, las instituciones técnicas, tecnológicas y universidades enfrentan el desafío de la deserción educativa. Lezcano reveló que aproximadamente cinco de cada diez jóvenes abandonan la universidad en diferentes momentos de sus estudios, una cifra que si bien es similar al promedio nacional, puede ser ligeramente superior en la región del Pacífico colombiano.

Otro de los grandes retos para las universidades, según lo expresó nuevamente Hernández, es implementar modelos de educación híbrida. Este modelo permite a los estudiantes acceder a la formación desde distintos espacios, sin la necesidad exclusiva de asistir a una aula física. Las tecnologías del aprendizaje, en este sentido, surgen como aliadas clave para lograr una mayor inclusión, accesibilidad y calidad, tanto en la modalidad presencial como en la virtual e híbrida.

Ante este panorama, el nuevo gobierno enfrenta la tarea crucial de garantizar una educación superior más incluyente, financiada y adaptada tanto a las necesidades del mercado como a los contextos regionales.

¿Cuáles son los principales retos de la educación superior en la región bajo el gobierno de Abelardo de la Espriella?

Según Diego Hernández y otros expertos citados, los principales retos incluyen aumentar la cobertura y mejorar la calidad educativa, reducir la deserción estudiantil y fortalecer la coordinación entre universidades públicas y privadas. El diagnóstico de Cali Cómo Vamos muestra una urgencia especial en aumentar el acceso en la región, así como en responder a las nuevas necesidades de formación profesional alineadas al mercado laboral.

¿Cómo contribuye la educación híbrida a la inclusión y calidad en las universidades?

La educación híbrida permite que estudiantes accedan a clases tanto de manera presencial como virtual, facilitando la inclusión de quienes no pueden asistir permanentemente al campus. Según Diego Hernández, el uso de tecnologías del aprendizaje en diferentes modalidades amplía el acceso y promueve una mayor calidad educativa, adaptándose a contextos y necesidades cambiantes.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Posesión de Abelardo de la Espriella

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La posesión de Abelardo de la Espriella será en la Arena USC, de la universidad Santiago de Cali. La presencia del presidente en esta ciudad tiene varios mensajes sobre lo que espera sea su Gobierno en los próximos cuatro años. Estos son los detalles más importantes de lo que pasará este 7 de agosto.