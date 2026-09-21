Por: EL PILON SA

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Keiner Enrique Acuña Torregano, un joven de 20 años que trabajaba como cotero, fue asesinado la mañana de este lunes en inmediaciones del estadio de fútbol Armando Maestre Pavajeau, en Valledupar. El hecho ocurrió durante una riña que tuvo lugar frente al establecimiento comercial ‘La Canasta del Campo’, donde Acuña Torregano recibió varias heridas ocasionadas con un arma cortopunzante, lo que resultó en su muerte en el sitio.

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Según información confirmada por la Policía Metropolitana de Valledupar, la rápida respuesta de las autoridades permitió capturar, horas después, a Gonzalo José Palacio Cujia. Palacio Cujia ha sido señalado como el presunto responsable del homicidio, aunque hasta el momento no se conocen los detalles exactos sobre el proceso que condujo a su detención.

De acuerdo con las primeras versiones de las autoridades, existían diferencias personales previas entre la víctima y el señalado agresor. Sin embargo, los organismos de seguridad todavía no han entregado información precisa sobre los motivos que habrían originado la pelea ni sobre las circunstancias específicas de la captura. Así mismo, no se ha hecho público si hubo intervención por parte de terceros o si el altercado fue presenciado por otras personas en la zona comercial en donde sucedieron los hechos.

Vale decir que la intervención de la Policía Metropolitana de Valledupar fue fundamental para el esclarecimiento inicial del suceso, pues la captura del presunto homicida se logró pocas horas después de ocurrido el hecho. Sin embargo, aún existen varios interrogantes acerca del desarrollo de la riña y la razón de la confrontación que terminó con la vida de Keiner Enrique Acuña Torregano. Las autoridades no han confirmado si existen registros de antecedentes o denuncias previas entre los implicados y tampoco se ha difundido información oficial sobre la situación judicial de Gonzalo José Palacio Cujia tras su captura.

El caso sigue en investigación, y la comunidad espera un pronunciamiento más detallado por parte de los encargados de la seguridad en Valledupar para esclarecer completamente lo ocurrido.

¿Por qué fue capturado Gonzalo José Palacio Cujia por la Policía Metropolitana de Valledupar?

Gonzalo José Palacio Cujia fue capturado por la Policía Metropolitana de Valledupar tras ser señalado como el presunto responsable del homicidio de Keiner Enrique Acuña Torregano. Según la información de las autoridades, el hecho se produjo luego de una riña entre ambos, en la que la víctima recibió heridas mortales con un arma cortopunzante.

¿Qué detalles se conocen sobre la riña donde murió Keiner Enrique Acuña en Valledupar?

La riña ocurrió frente al establecimiento comercial ‘La Canasta del Campo’, en inmediaciones del estadio Armando Maestre Pavajeau. Keiner Enrique Acuña Torregano, quien era cotero, murió por heridas causadas con arma cortopunzante. Hasta ahora, las autoridades no han precisado los motivos exactos del altercado, limitándose a informar sobre diferencias previas entre víctima y agresor.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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