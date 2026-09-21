Por: EL PILON SA

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En el marco de la 8.ª Feria Gastronómica Nuestro Sabor, el alcalde de Valledupar, Ernesto Orozco Durán, manifestó el firme respaldo de la Administración Municipal a esta iniciativa, organizada por el periódico EL PILÓN y que tuvo lugar en el centro comercial Unicentro. Durante la segunda jornada del evento, Orozco hizo énfasis en la importancia de unir esfuerzos entre el sector público y privado con el propósito de potenciar el ecosistema emprendedor de la región, una meta que, de acuerdo con el mandatario, constituye una prioridad en su gestión.

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El equipo de la Secretaría de Desarrollo Económico acompañó al alcalde en su recorrido por los diferentes stands de la feria, escenario en el que Orozco subrayó el rol fundamental de este tipo de espacios para dinamizar la economía popular y consolidar la actividad comercial local. Según lo expresado durante la visita, la administración local reconoce en estas iniciativas una oportunidad valiosa para dar visibilidad tanto a la producción como al talento culinario propio de Valledupar y sus alrededores. “Felicitaciones a EL PILÓN por esta iniciativa. Nosotros como Administración Municipal, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, apoyamos siempre lo que son estos emprendimientos de nuestra región y sobre todo la Feria Nuestro Sabor”, afirmó Orozco al destacar el impacto de la feria.

Para el alcalde, la ciudad de Valledupar es tradicionalmente reconocida por su aporte musical al país, pero ahora, bajo la actual estrategia institucional, el municipio busca consolidarse también como un destino destacado para eventos y alta cocina. Orozco destacó la diversidad de la oferta gastronómica que puede atraer tanto al turismo nacional como internacional, en un esfuerzo por posicionar a la capital del departamento del Cesar como escenario de competencia para grandes certámenes de distinta índole. El alcalde convocó tanto a residentes como a visitantes a sumarse a la feria, aprovechar la variedad disponible y respaldar el trabajo de los cocineros y emprendedores locales en el desarrollo de la agenda de Nuestro Sabor 2026. “Nuestra cultura, nuestros escenarios, pero también la invitación a que vengan a disfrutar de nuestra gastronomía; ya tenemos muchísimas ofertas y podemos ofrecer a todos los visitantes y residentes diferentes variedades gastronómicas”, subrayó Orozco durante el evento.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la Feria Gastronómica Nuestro Sabor es importante para Valledupar?

La Feria Gastronómica Nuestro Sabor, organizada por EL PILÓN y apoyada por la Alcaldía de Valledupar, es clave para dinamizar la economía local y visibilizar tanto la producción como el talento culinario de la región. De acuerdo con las declaraciones del alcalde Ernesto Orozco Durán, este tipo de eventos impulsa el ecosistema emprendedor y fortalece la economía popular, además de promover a Valledupar como un destino atractivo para turistas y residentes interesados en la alta cocina.

¿Qué papel desempeña la Secretaría de Desarrollo Económico en el impulso a los emprendimientos gastronómicos en Valledupar?

La Secretaría de Desarrollo Económico, según lo expuesto por el alcalde Orozco, acompaña constantemente la organización y desarrollo de ferias como Nuestro Sabor. Su función principal es articular esfuerzos junto a la Administración Municipal y el sector privado para apoyar y promover los emprendimientos gastronómicos, contribuyendo así al crecimiento económico y al posicionamiento de Valledupar en materia culinaria.

¿Dónde queda el puente de cristal y el letrero más grande de Colombia?

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En Manizales, el nuevo puente de cristal del Bulevar de Chipre se roba todas las miradas. Una obra moderna que conecta arte, turismo y sostenibilidad, con vistas de 360° al Eje Cafetero. Diseñado con pisos transparentes y zonas culturales, este espacio marca un nuevo comienzo para la ciudad, impulsando su economía y atrayendo viajeros de todo el país. También, y a solo unas horas de Bogotá, otro rincón conquista a los turistas: el pueblo con el letrero más grande de Colombia, famoso por su imponente “Cascada del Amor” en Macanal (Boyacá).