Bogotá se metió en el radar de los barrios más atractivos del mundo con uno de sus sectores más reconocidos. Según Time Out, Chapinero Alto ocupó el séptimo lugar en el escalafón internacional de los barrios más ‘cool’ de 2026.

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El listado fue publicado este miércoles 16 de septiembre por la revista británica especializada en cultura, entretenimiento, gastronomía y turismo, que lleva nueve años evaluando distintos sectores urbanos alrededor del planeta.

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La reseña de Chapinero Alto estuvo a cargo de la periodista Anastasia Moloney, quien puso el foco en este sector del centro-oriente de Bogotá, ubicado entre la carrera Séptima y los Cerros Orientales. El barrio, de unas 16 cuadras, fue descrito por su particular paisaje de montañas boscosas.

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La publicación también destaca la mezcla entre gastronomía, arte, cafés, tiendas alternativas y espacios para compartir, junto con una comunidad conformada por artistas, estudiantes, expatriados y nómadas digitales. La zona es presentada además como un refugio frente al tráfico de la ciudad.

La reseña resalta la arquitectura del barrio, donde conviven mansiones de ladrillo de estilo Tudor, viviendas de los años setenta y modernos apartamentos tipo loft. También propone un recorrido para conocer algunos de sus establecimientos y espacios culturales.

El plan sugerido comienza con café colombiano o chai en Diosa Café, continúa por galerías independientes y Átiko, e incluye una parada en Metkalü, además de un recorrido por los alrededores de la Universidad de La Salle.

¿Dónde queda el puente de cristal y el letrero más grande de Colombia?

En Manizales, el nuevo puente de cristal del Bulevar de Chipre se roba todas las miradas. Una obra moderna que conecta arte, turismo y sostenibilidad, con vistas de 360° al Eje Cafetero. Diseñado con pisos transparentes y zonas culturales, este espacio marca un nuevo comienzo para la ciudad, impulsando su economía y atrayendo viajeros de todo el país. También, y a solo unas horas de Bogotá, otro rincón conquista a los turistas: el pueblo con el letrero más grande de Colombia, famoso por su imponente “Cascada del Amor” en Macanal (Boyacá).