El tiempo adicional que tendrían los usuarios de Transmilenio para hacer transbordos quedó en suspenso. El alcalde Carlos Fernando Galán objetó parcialmente el proyecto que había sido aprobado por el Concejo de Bogotá y que buscaba ampliar la ventana de 125 a 150 minutos.

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La propuesta, impulsada por el concejal Rubén Torrado, pretendía sumar 25 minutos al periodo disponible para pasar entre el componente zonal y el troncal, o viceversa, sin asumir un nuevo pago.

Torrado sustentó la iniciativa en el aumento de los tiempos de viaje. El concejal señaló que la velocidad promedio de los buses zonales cayó entre 2023 y 2024 y que el tiempo promedio máximo para hacer un transbordo pasó de 103,28 minutos en 2024 a 117,32 en 2025.

Para el cabildante, habitantes de localidades como Ciudad Bolívar, Bosa, Usme, Rafael Uribe y Kennedy enfrentan con mayor frecuencia el vencimiento de esa ventana antes de llegar a su destino.

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Sin embargo, Galán formuló objeciones por razones legales y financieras. El Distrito sostiene que el Concejo no tiene competencia para definir aspectos técnicos, operativos o tarifarios concretos del transporte público, atribución que corresponde a la Alcaldía y a la Secretaría de Movilidad.

Además, la administración calculó que ampliar el periodo de 125 a 150 minutos aumentaría cerca de 5,7 % los transbordos y reduciría los ingresos del sistema en aproximadamente $236.081 millones anuales.

Frente a la decisión, Torrado cuestionó públicamente la objeción y defendió la iniciativa. Ahora, las observaciones de Galán regresarán al Concejo de Bogotá, donde la plenaria deberá votar si las acepta o las rechaza.

Finalmente, si el Concejo niega las objeciones, el proyecto pasaría al Tribunal Administrativo para que determine su futuro. Si las acepta, la iniciativa quedaría archivada.

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