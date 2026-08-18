La entrada en funcionamiento de la extensión de la troncal Américas sobre la avenida Ciudad de Cali trajo cambios para los usuarios de Transmilenio, especialmente para quienes se movilizan por el suroccidente de Bogotá. La nueva infraestructura busca mejorar la conexión de sectores de localidades como Bosa y Kennedy y facilitar los desplazamientos de miles de pasajeros.

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Uno de los principales cambios está relacionado con la apertura de tres nuevas estaciones de integración: Tibanica – Primavera, Los Laureles e Islandia. La puesta en servicio de estos puntos también llevó a modificaciones en algunas rutas, cuyos nombres ahora incluyen la letra ‘Z’ para facilitar su identificación entre los usuarios.

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Nuevas rutas de Transmilenio y estaciones que tendrán cambios

Entre las novedades aparece el servicio F63 – Z63, una ruta articulada dual eléctrica que conecta Tibanica – Primavera con Pradera y Plaza Central. En su recorrido hacia Pradera, pasa por Los Laureles, Islandia, la avenida Ciudad de Cali con calles 58 Sur y 52A Sur, Banderas y Pradera – Plaza Central.

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En sentido contrario, el servicio Z63 parte desde Pradera – Plaza Central y pasa por Banderas, la avenida Ciudad de Cali, Islandia y Los Laureles, hasta llegar a Tibanica – Primavera. La modificación busca aprovechar la nueva infraestructura y ampliar las opciones de conexión para los habitantes de esta zona.

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Otra ruta que tuvo cambios es la A61 – Z61, cuyo recorrido fue ampliado para conectar Polo – FINCOMERCIO directamente con Tibanica – Primavera, pues ahora incluye paradas en Distrito Grafiti, CDS – Carrera 32, Ricaurte, De la Sabana y Temporal Avenida 39.

Sin embargo, los usuarios deben tener en cuenta que esta ruta dejó de detenerse en Portal Américas, Banderas y Biblioteca Tintal. Además, los horarios también presentan diferencias entre ambos servicios: el A61 funciona de lunes a viernes de 4:30 de la mañana a 10:00 de la mañana y los sábados hasta el mediodía. El Z61 opera de lunes a viernes de 3:00 de la tarde a 9:00 de la noche y los sábados entre el mediodía y las 7:00 de la noche, detalló el medio.

También hubo modificaciones en el servicio C19 – F19, que ahora extiende su recorrido hasta Portal Américas. La ruta incorporó paradas en Portal Américas, Biblioteca Tintal y Temporal Calle 57.

El C19, con dirección hacia Portal Suba, funciona de lunes a viernes entre 4:30 de la mañana y 10:00 de la noche y los sábados de 5:00 de la mañana a 10:00 de la noche. El F19, hacia Portal Américas, presta servicio de lunes a sábado entre 4:30 de la mañana y 10:00 de la noche.

Estos ajustes hacen parte de los cambios previstos para modernizar el transporte público de Bogotá. El proceso también contempla la incorporación progresiva de buses articulados eléctricos de tipología dual, con los que se busca ampliar la oferta de vehículos con tecnologías más modernas en distintos corredores de la capital.

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