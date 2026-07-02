Entre el 3 y el 7 de julio habrá varias marchas, plantones y actividades sociales en diferentes puntos de la ciudad, una programación que podría ocasionar congestiones, cierres temporales y cambios en la operación de Transmilenio y el SITP en Bogotá.

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Aunque la mayoría de las actividades se desarrollarán en Suba y Engativá, las afectaciones podrían extenderse a corredores cercanos por los desvíos de tránsito y el aumento del flujo vehicular. Por esa razón, las autoridades recomendaron consultar el estado de las vías antes de iniciar cualquier desplazamiento.

Estas son las marchas confirmadas en Bogotá

La Secretaría Distrital de Gobierno confirmó la siguiente programación para los próximos días:

Viernes 3 de julio

Conmemoración de Cristian David Castillo.

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Hora: 4:00 p. m.

Lugar: avenida Ciudad de Cali con calle 145, localidad de Suba.

Sábado 4 de julio

Marcha “Yo Marcho Trans NB”.

Hora: 12:30 p. m.

Recorrido: desde el parque Los Girasoles hasta el parque Floridablanca, en Engativá.

Martes 7 de julio

Marcha por la Liberación de la Marihuana 2026.

Hora: entre las 4:00 p. m. y las 11:00 p. m.

Lugar: parque ubicado detrás del Centro Empresarial Conecta, frente a los patios, en Engativá.

Ese mismo día también se llevará a cabo el evento cultural “OIL 710”, cuyo horario será definido por los organizadores.

Qué pasará con la movilidad en Bogotá

Las movilizaciones contarán con el acompañamiento de los equipos de Diálogo Social y Derechos Humanos del Distrito, que estarán presentes para garantizar el derecho a la protesta pacífica y facilitar la convivencia durante las diferentes actividades.

Además, la Secretaría Distrital de Gobierno pidió a los ciudadanos mantenerse atentos a los canales oficiales de la entidad, de la Secretaría de Movilidad y de Transmilenio, donde se informarán los cierres o desvíos que puedan presentarse durante las jornadas.

A su vez, recomendaron planear los recorridos con suficiente anticipación, considerar rutas alternas en caso de congestión, seguir las indicaciones de los agentes de tránsito y gestores de convivencia y, para quienes participen en las movilizaciones, hacerlo de manera pacífica y respetando los derechos de los demás.

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