La luna de miel de la transición política en Colombia se rompió por completo. En una declaración que dejó con la boca abierta a más de uno este martes 30 de junio de 2026, el excandidato presidencial de la izquierda, Iván Cepeda, pateó la mesa institucional y convocó abiertamente a una desobediencia civil pacífica. El líder de la oposición, resentido aún por los resultados del pasado 21 de junio donde obtuvo más de 12.700.000 votos, aseguró que no reconocerá la autoridad del nuevo mandatario si este no cumple con una serie de exigencias radicales antes de su posesión.
Como era de esperarse, el sector más cercano al presidente electo, Abelardo De la Espriella, no se quedó de brazos cruzados. El encargado de salir a ponerle el tatequieto al incendiario discurso fue el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, quien con tono firme pero diplomático le exigió a la izquierda dejar los discursos de división y someterse a las reglas del juego democrático que acaban de perder en las urnas.
El núcleo de la discordia radica en que Cepeda quiere condicionar la llegada de De la Espriella a la Casa de Nariño bajo argumentos de soberanía judicial y nacionalidad. Según el líder opositor, el proceso de posesión del reconocido abogado penalista estaría totalmente “viciado, ilegal e ilegítimo” si no se aclaran sus supuestos nexos con agencias internacionales y su estatus legal en Norteamérica.
Entre los dardos más venenosos que lanzó Cepeda, se destaca la denuncia sobre una supuesta persecución internacional contra el actual jefe de Estado:
“Las autoridades judiciales de EE. UU. deben explicar si es cierto que dos fiscales del distrito de Brooklyn, Nueva York, investigan actualmente al presidente Gustavo Petro Urrego. De La Espriella ha dicho que quiere extraditar a nuestro actual jefe de Estado”, disparó Cepeda sin tapujos.
Al cierre de su fuerte pronunciamiento, Cepeda subió el tono y le mandó una orden directa a la enorme masa de votantes que lo respaldó en las urnas, invitándolos a aplicar el bloque institucional si el nuevo gobierno decide ejercer su autoridad a partir del próximo 7 de agosto.
“Llamo e invito a los millones de electores que depositaron en mí su confianza a que hagan lo propio y a que, si no se cumple lo que enuncio, desconozcan pacíficamente cualquier orden de alguien que no responde a la condición de guardián de nuestra Constitución Política”, sentenció Cepeda, dejando claro que la oposición jugará al límite y no le hará la vida fácil a la nueva administración de derecha.
¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?
Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.
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