Mientras que Abelardo de la Espriella expone sus planes sobre la ‘paz total’ y otros aspectos de su futura administración, su rival en la pasada segunda vuelta de las elecciones sorprendió con un comunicado.

Sigue a PULZO en Discover

Iván Cepeda presentó su “anuncio de desobediencia civil ante violación de dignidad nacional”, al presentar varios puntos en los que señala al presidente electo de Colombia y entre los que uno abre una inesperada duda.

“Las autoridades estadounidenses deben aclarar si el señor Abelardo de la Espriella es o ha sido agente o colaborador de la DEA, de la CIA o de cualquier otra agencia de seguridad de Estados Unidos. Esa condición pondría en tela de juicio su idoneidad para ser Jefe de Estado colombiano, garate de nuestra soberanía y, por supuesto, guardián de nuestra constitución”, afirmó.

El senador del Pacto Histórico remarco que De la Espriella tiene ciudadanía estadounidense, lo que señaló como un conflicto de intereses en su cargo en la Presidencia de Colombia debido al juramento hecho en Estados Unidos con su lealtad a ese país al asumir el mencionado estátus.

Lee También

Precisamente, al poner sobre la mesa ese aspecto, Cepeda insistió en que el representante de Firmes por la patria debe renunciar a esa ciudadanía antes de posesionarse como mandatario para evitar esa situación.

De hecho, puso sobre la mesa la situación del creador de contenido ‘Beto’ Coral en Estados Unidos para afirmar que existe una “persecución” liderada por De la Espriella desde Colombia.

Además, se mostró tajante al exigir que no haya un intento de extradición de Gustavo Petro y que no se involucre al Departamento de Justicia de los Estados Unidos, como se anunció sobre una solicitud.

En ese sentido, el candidato remarcó los 12 millones de votos que obtuvo en las pasadas elecciones para dejar sobre la mesa una amenaza en caso de que se incumplan los puntos planteados.

“Emprenderé el camino de la desobediencia civil pacífica, que implica no reconocer la autoridad de alguien que no responde a la defensa de la soberanía nacional”, advirtió en su mensaje.

Incluso, hizo un llamado a sus votantes para seguirle los pasos en esta nueva disposición que marca un giro radical luego de que hace varios días atrás reconoció los resultados del escrutinio.

Parece pertinente recordar que varios petristas le reclamaron a Cepeda (hasta con insultos) por aceptar el triunfo de De la Espriella como presidente electo de Colombia, lo cual no pasa desapercibido en este panorama.

“Que lo escucha claramente y se lo tome muy, muy en serio”, sentenció Cepeda en una rueda de prensa que duró poco más de 15 minutos en una advertencia que deja las cartas sobre la mesa.

Vale la pena recordar que Gustavo Petro debe entregar la presidencia de Colombia el próximo 7 de agosto de 2026, luego de que el Consejo Nacional Electoral le dio las credenciales al ganador de los comicios del pasado domingo 21 de junio de 2026.

Entre los puntos que planteó Cepeda estuvieron algunos que ya ha mencionado con anterioridad él u otras personas acerca del pasado de la segunda vuelta en las elecciones.

Por ejemplo, se mencionó de nuevo los supuestos vínculos de De la Espriella con Alex Saab, lo que ahora dejó abierta la duda que el líder de izquierda presentó sobre una eventual relación del abogado con el gobierno de Estados Unidos.

Ahora queda por esperar la reacción y respuesta por parte del próximo mandatario, quien había expresado de manera tajante su postura frente a cualquier intento de protestas con violencia en Colombia.

De ahí, la insistencia de Cepeda sobre llevar a cabo su “desobediencia civil pacífica” y promoverla entre más de 12 millones de personas que votaron por él, en medio de un nuevo capítulo luego de las elecciones.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.