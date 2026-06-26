Al tiempo que a Abelardo de la Espriella le piden adelantar el empalme con Gustavo Petro luego de su triunfo en las elecciones presidenciales surgió un fuerte reclamo al candidato perdedor.

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Un reconocido ‘influenciador’ y creador de contenido petrista apuntó en contra de Iván Cepeda después de que el senador del Pacto Histórico aceptó su derrota en la segunda vuelta en Colombia.

Así, Daniel Mendoza (recordado como creador de la serie ‘Matarife’) arremetió en contra del aspirante que, a pesar de obtener más de 12 millones de votos en los comicios, quedó en el segundo lugar y reconoció los resultados luego de los escrutinios.

A pesar de que exaltó su admiración hacia Cepeda, el hombre también conocido como ‘Delator’ cuestionó la actitud que tuvo ante De la Espriella durante la contienda que se vivió desde la primera vuelta y luego en la siguiente fase, durante los últimos meses.

“Durante campaña, Iván, no hizo nada por decirle a ese tipo lo que era. Lo habíamos empelotado todos: Coronell, Bejarano, Guillén y yo. Yo le hice una serie que antes sirvió. Usted no usó nada”, remarcó.

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En medio de lágrimas y en una grabación de más de 5 minutos, indicó que desde la campaña del aspirante presidencial le respondieron que el lenguaje de sus videos era “muy violento”, por lo que declinó aprovecharlos.

De hecho, Mendoza sacó a relucir a Iván Gallo como parte de los cuestionamientos a Cepeda, entre varias personas que le hicieron el llamado para que fuera más punzante al referirse en contra de Abelardo de la Espriella.

“Usted se cerró en la campaña”, aseguró el creador de contenido en medio de su fuerte reclamo, días después de que el representante del Pacto Histórico en las elecciones aceptó su curul en el Congreso.

De hecho, en medio de su evidente molestia, le lanzó un fuerte insulto al remarcar la entrega de varias personas como él en medio del camino político a nivel nacional.

“Somos muchos los que le hemos empeñado la vida a este proyecto. No sea tan hij…., Iván, se lo digo de frente”, gritó Mendoza, al calificar como “una porquería” que Cepeda aceptara el triunfo de De la Espriella.

Incluso, con tono retador, le remarcó que a él nadie lo va a “echar”, en referencia a la supuesta llamada del senador para pedir el despido de Gallo de su puesto como periodista en un medio de comunicación.

El ‘influenciador’ advirtió que él no se va a volver a asilar a pesar de que sienta que su vida está en riesgo o que puede verse afectado debido a sus opiniones en el próximo gobierno de De la Espriella.

Cabe recordar que, en 2024, Mendoza declinó su designación en la embajada de Tailandia por parte del Gobierno Petro, hecho que en su momento dejó en evidencia la confianza por parte del actual mandatario.

También parece pertinente resaltar que Cepeda será senador de oposición durante el próximo periodo, de 2026 a 2030, con lo que se marca un papel clave por parte del excandidato petrista en estos años de gestión.

Lo cierto es que este duro mensaje deja en evidencia las múltiples posturas después de una derrota en las elecciones presidenciales, en las que la derecha se impuso por un corto margen que luego se confirmó por medio del escrutinio del Consejo Nacional Electoral en Colombia..

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