La movilidad en el centro de Bogotá se complicó este jueves por una manifestación que obligó a Transmilenio a modificar su operación en uno de los corredores más importantes de la ciudad.

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De acuerdo con el sistema de transporte, las protestas se concentran en la calle 10 con carrera 10 y provocaron la suspensión del paso de los servicios troncales en ambos sentidos.

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Mientras avanza la situación, los buses permanecen detenidos en la estación Bicentenario, en sentido norte, y en Museo Nacional, hacia el sur. Para reducir el impacto, Transmilenio activó retornos operativos en Bicentenario para los servicios que van de sur a norte y en Museo Nacional para los que circulan de norte a sur.

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[10:52 p.m.]#GestiónDelTráfico | Se implementan cierres viales en la carrera 8 con calle 12, por manifestación. Agentes civiles y grupo guía, monitorean las condiciones del tráfico en el sector. Autoridades realizan acompañamiento. pic.twitter.com/fIUbLWj3FQ — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) July 10, 2026

Además, la flota que normalmente transita por la calle 13 está haciendo retornos en el sector de La Mariposa, como parte del plan de contingencia.

Las afectaciones también obligaron al cierre temporal de varias estaciones. San Victorino, Las Nieves, San Diego y Museo del Oro permanecen fuera de servicio mientras las autoridades atienden la situación.

Transmilenio recomendó a los usuarios estar atentos a los canales oficiales para conocer las novedades sobre la operación y planear rutas alternas si necesitan desplazarse por el centro de la capital.

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