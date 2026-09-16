El presidente Abelardo de la Espriella anunció este miércoles un nuevo resultado de las autoridades contra una estructura criminal que delinque en Bogotá y aprovechó el operativo para reiterar uno de los mensajes centrales de su discurso en materia de seguridad: perseguir directamente a las organizaciones dedicadas al crimen.

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A través de su cuenta de X, el mandatario informó sobre la denominada ‘Operación Rapaz’, en la que fueron capturadas seis personas señaladas de pertenecer a ‘Los Buitres’, estructura que tendría presencia en las localidades de Suba, Usaquén y Engativá.

El anuncio fue acompañado por una advertencia dirigida a las organizaciones criminales que operan en la capital.

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“En Bogotá vamos detrás de las estructuras que secuestran, roban y aterrorizan a los ciudadanos. Una por una. Cabecilla por cabecilla”, escribió De la Espriella.

Acá, su reporte:

¡Cayeron “Los Buitres” en Bogotá! 🇨🇴 En la Operación Rapaz, nuestra Policía Nacional desarticuló esta estructura criminal que operaba en Suba, Usaquén y Engativá. Fueron capturadas 6 personas, tres por orden judicial y tres en flagrancia, por secuestro, concierto para delinquir… pic.twitter.com/wpwYrhs99m — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 16, 2026

De la Espriella destaca captura de supuesto cabecilla de ‘Los Buitres’

Según la información divulgada por el presidente, tres de ellas tenían órdenes judiciales y las otras tres fueron detenidas en flagrancia, de acuerdo con el reporte entregado por el mandatario.

Entre los capturados está alias ‘Homero’, cabecilla de la organización. Los detenidos son señalados por las autoridades de estar relacionados con delitos como secuestro, concierto para delinquir y hurto.

De acuerdo con la información divulgada por De la Espriella, la estructura llevaba alrededor de cinco años de actividad delincuencial y habría obtenido rentas criminales cercanas a los 200 millones de pesos mensuales.

El presidente también destacó el trabajo de la Policía Metropolitana de Bogotá, el Gaula y las unidades de Inteligencia Policial que participaron en el operativo.

El caso que puso a ‘Los Buitres’ en la mira

Uno de los hechos que las autoridades relacionan con esta estructura ocurrió el pasado 6 de abril. Según el reporte divulgado por el Gobierno, ‘Los Buitres’ estarían vinculados con el secuestro y hurto de un vehículo en cuyo interior se encontraba una menor de edad.

El caso fue mencionado por De la Espriella al anunciar las capturas como uno de los hechos investigados dentro de la operación. Reportes posteriores sobre el procedimiento señalaron que la menor tenía siete años y que fue rescatada después del hurto del vehículo.

La investigación deberá establecer la participación individual de cada uno de los capturados en los hechos que se les atribuyen.

Durante el operativo también fueron incautados tres computadores, dos celulares, dos proveedores y 26 cartuchos, según la información entregada por el presidente.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.