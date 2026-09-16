Por: EL PILON SA

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El presidente Abelardo de la Espriella emprenderá este jueves 17 de septiembre una visita estratégica a La Guajira, enfocada en temas de seguridad, diálogo territorial y desarrollo de infraestructura. De acuerdo con información suministrada por El Colombiano, el mandatario arribará a las 9 de la mañana al aeropuerto Almirante Padilla en Riohacha, donde dará inicio a una agenda cargada de actividades e importantes anuncios para la región.

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La jornada abrirá con un Consejo de Seguridad en el Centro de Convenciones Anas Mai, en medio de un contexto especial: la reciente muerte de alias ‘Naim’ o ‘Bendito Menor’ en una operación policial desarrollada en Riohacha, individuo identificado por las autoridades como cabecilla de una estructura del crimen organizado en la costa Caribe. Este encuentro, que se realizará casi dos semanas después de dicho operativo, deberá abordar los retos actuales de seguridad en el departamento.

Posteriormente, la agenda contempla una mesa de empalme territorial que reunirá al presidente con el gobernador Jairo Aguilar Deluque y los alcaldes locales. Esta sesión busca articular acciones entre los diferentes niveles de gobierno y evaluar necesidades puntuales del territorio. Más adelante, De la Espriella se dirigirá a los medios de comunicación para dar declaraciones oficiales, según el cronograma revelado por El Colombiano.

En horas de la tarde, tras un desplazamiento en helicóptero a San Juan del Cesar y su regreso a Riohacha, el presidente liderará los anuncios más significativos de la visita. Uno de los puntos centrales será la presentación de avances relacionados con la Marina Multipropósito de Riohacha, proyecto turístico y náutico que ha tenido un proceso de estructuración y contratación desde años anteriores. ENTerritorio, entidad encargada de gestionar inversiones regionales, informó en mayo de 2024 que la obra recibía financiación del Pacto Cesar-La Guajira e incluía preparación de terreno en la playa, dragado, tres espolones, un muelle fijo de 714 metros cuadrados y un muelle flotante. El proceso de adjudicación concluyó en septiembre de 2024, cuando la Gobernación asignó el contrato al Consorcio Marina Guajira 2024, ratificado semanas después por la Resolución 0270 de 2025. Además, según fuentes citadas por El Colombiano, hay interés en integrar a Riohacha dentro de rutas internacionales de cruceros, aunque esto requiere mayor precisión en los anuncios oficiales.

La agenda presidencial también considera iniciativas para mejorar la calle 40 de Riohacha y el corredor vial entre Tomarrazón y Distracción, aunque hasta el momento no se conocen detalles sobre montos de inversión ni cronogramas. Esta reactivación de recorridos territoriales, interrumpidos tras el sismo de magnitud 7,4 ocurrido el 10 de agosto, forma parte de la estrategia “Milagro de las Regiones” anunciada por el Gobierno nacional.

¿Qué incluye el proyecto de la Marina Multipropósito de Riohacha?

La Marina Multipropósito de Riohacha contemplará infraestructura específica para el desarrollo de actividades náuticas, incluyendo la adecuación del terreno, dragado, construcción de espolones, un muelle fijo de 714 metros cuadrados y un muelle flotante para embarcaciones. De acuerdo con ENTerritorio y la información de El Colombiano, el proyecto busca convertir a la zona en un referente turístico y marítimo, aunque el posible vínculo con rutas de cruceros internacionales todavía tiene aspectos pendientes de confirmación en los anuncios oficiales.

¿Cuándo se adjudicó el contrato para la Marina Multipropósito y quién ganó la licitación?

El contrato para la construcción de la Marina Multipropósito de Riohacha fue adjudicado el 9 de septiembre de 2024 por la Gobernación de La Guajira al Consorcio Marina Guajira 2024, según consta en la Resolución 1478 y lo ratifica la Resolución 0270 de 2025. La licitación pública identificada como LP-006-2024 ubicó al consorcio en el primer puesto con un puntaje de 99,95 puntos, asegurando así el desarrollo de la obra.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.