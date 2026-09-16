Por: El Espectador

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En el marco de la discusión del Presupuesto General de 2027, el director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Carlos Ríos, reveló un aumento significativo en la contratación directa dentro de esa entidad durante el gobierno de Gustavo Petro. De acuerdo con las denuncias presentadas por Ríos durante una intervención en la Comisión Primera de la Cámara, la contratación bajo la figura de prestación de servicios creció en un 595 % en el periodo que va de 2022 a 2026. El director del Dapre detalló que gran parte de estos contratos corresponden a la modalidad de orden de prestación de servicios, conocida también con la sigla OPS, y subrayó que más de la mitad de este crecimiento ocurrió durante el calendario electoral.

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Ríos, considerado uno de los colaboradores cercanos al presidente Abelardo de la Espriella, declaró frente al Congreso que "el Dapre se convirtió en uno de los mayores contrataderos del Estado". Agregó que aunque la entidad no teme un recorte en el presupuesto estructuralmente, ya que cuenta con la capacidad de gestionar los recursos actuales, sí destacó una gestión que funciona como la torre de control del gobierno. Esto, según el funcionario, permite vigilar los planes, programas y proyectos del ejecutivo.

Durante su informe, Ríos sostuvo que entre 2025 y 2026 la contratación creció en un 228 %, particularmente durante el periodo de elecciones legislativas y presidenciales, con lo que sugirió una relación directa entre el aumento de convenios y los procesos electorales del país. Además, anunció que, en la actualidad, el Dapre ha comenzado a frenar este modelo de contratación, suspendiendo tanto procesos de vinculación de personal como eventos, una práctica que predominó en el gobierno anterior. Ríos advirtió que el 84 % de la contratación del gobierno de Gustavo Petro fue directa, una tendencia que debía ser la excepción y que terminó convirtiéndose en la práctica general.

El director del Dapre también criticó la alta contratación destinada a eventos presidenciales, dejando claro que la misión principal de la entidad no es la organización de eventos, sino el control y viabilidad de los proyectos estatales. Recalcó que no solicitarán ampliación presupuestal y que el Dapre liderará la restructuración del Estado para impulsar soluciones en infraestructura, seguridad y desarrollo económico. Ríos recordó que el departamento ya había sido objeto de polémicas en la administración anterior, pues varios de sus exfuncionarios enfrentan problemas ante la justicia, como Carlos Ramón González, Laura Sarabia y Angie Rodríguez, protagonistas de casos de corrupción al interior de la entidad, según reportes divulgados en el Congreso.

¿Cómo fue el aumento de la contratación directa en el Dapre durante el gobierno de Gustavo Petro?

De acuerdo con el director del Departamento Administrativo de la Presidencia, Carlos Ríos, la contratación directa en el Dapre durante el gobierno de Gustavo Petro presentó un crecimiento del 595 % entre 2022 y 2026. Este aumento se concentró, principalmente, en contratos de orden de prestación de servicios (OPS) y más de la mitad de estos convenios se firmaron durante el periodo electoral. Entre 2025 y 2026, la contratación registró un crecimiento adicional del 228 %, en coincidencia con las elecciones legislativas y presidenciales.

¿Qué medidas está tomando el actual Dapre frente al modelo de contratación anterior?

El actual director, Carlos Ríos, informó que el Dapre inició la reducción del ecosistema de contratación previa, suspendiendo procesos tanto de personal como de eventos, los cuales fueron frecuentes en el gobierno anterior. Además, enfatizó que se ha intensificado la vigilancia sobre la contratación directa, que llegó a representar el 84 % en el anterior gobierno, y remarcó que la misión de la entidad será liderar la restructuración estatal sin necesidad de solicitar un aumento presupuestal.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.