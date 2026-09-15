Por: El Espectador

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La Fiscalía General llevó a cabo el martes 14 de septiembre una inspección en la sede del Polo Democrático, ubicada en la localidad de Teusaquillo, en Bogotá. Esta acción se enmarca dentro de una indagación sobre presuntas irregularidades en la financiación de la consulta interna del Pacto Histórico, proceso mediante el cual se eligió a Iván Cepeda Castro como candidato presidencial para las elecciones de 2026. De acuerdo con el propio ente investigador, la diligencia fue dirigida por una fiscal adscrita a la Dirección Especializada contra la Corrupción y contó con el respaldo legal de un juez de control de garantías. Al operativo también acudieron funcionarios de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijin) de la Policía Nacional.

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La Fiscalía explicó que la finalidad principal de esta diligencia fue la recolección de documentos, cuentas y respaldos financieros, así como otros elementos contables y administrativos relacionados con la consulta interna en la que participaron Iván Cepeda Castro y Diana Carolina Corcho Mejía. El propósito de revisar estos soportes es verificar si la información que está registrada ante la autoridad electoral realmente corresponde a quienes financiaron las campañas internas. Así, la Fiscalía intenta esclarecer si existe algún desfase o inconsistencias en los fondos reportados por el partido político en esta etapa previa a las elecciones presidenciales.

En paralelo, el mismo 14 de septiembre la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió una indagación previa contra Iván Cepeda Castro, quien actualmente se desempeña como senador. Según el alto tribunal, la pesquisa está orientada a determinar si hubo irregularidades similares en la financiación de la consulta interna del Pacto Histórico, realizada en octubre de 2025. El magistrado ponente, Francisco Farfán, ya dispuso la práctica de pruebas documentales y la toma de declaraciones dentro del caso.

Las sospechas surgieron a raíz de una demanda presentada ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), donde se argumentaba que la consulta estuvo cerca del límite máximo de gasto permitido y que existían inconsistencias en los reportes. Uno de los puntos fue que Samat, una empresa con un capital de cero pesos, habría donado 600 millones de pesos, aunque su representante negó vínculos con Cepeda. Sin embargo, desde el Pacto Histórico negaron cualquier irregularidad y el 1 de septiembre, el CNE decidió no iniciar una investigación administrativa contra el excandidato.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las acusaciones sobre la financiación de la consulta interna del Pacto Histórico?

Las acusaciones sobre la financiación de la consulta interna del Pacto Histórico están centradas en supuestas irregularidades relacionadas con los fondos empleados para esta elección. Según la Fiscalía General, se busca verificar si los reportes financieros entregados a la autoridad electoral coinciden con los aportantes reales. Además, una demanda ante el Consejo Nacional Electoral alegó inconsistencias, como la aparición de una donación de 600 millones de pesos de Samat, una empresa sin capital registrado, y cuestionamientos sobre la verdadera relación de este donante con la campaña.

¿Qué significa una inspección de la Fiscalía General a una sede política?

Una inspección de la Fiscalía General a una sede política implica que el ente investigador, con respaldo judicial, ingresa a las instalaciones del partido para recolectar documentos, registros contables y soportes financieros. Esta diligencia tiene el objetivo de recopilar pruebas que permitan aclarar posibles irregularidades en procedimientos internos, en este caso, respecto a la financiación de campañas electorales. Dichas inspecciones se hacen cumpliendo protocolos legales y suelen estar relacionadas con investigaciones por corrupción u otros delitos electorales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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