Por: El Espectador

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El Ministerio del Interior, liderado por Rodrigo Lara, se prepara para presentar ante el Congreso un conjunto de proyectos legislativos que prometen modificar el funcionamiento y la transparencia de los congresistas en Colombia. De acuerdo con información revelada por El Espectador, el objetivo central de estas iniciativas es fortalecer la “transparencia y probidad” en la relación de los legisladores con el Gobierno, abordando de manera directa la desconfianza ciudadana ocasionada por múltiples episodios de corrupción.

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En el documento consultado por El Espectador se indica que la Casa de la Giralda, sede del Ministerio del Interior, tiene como prioridad seis grandes temas legislativos, entre los que destaca el paquete de reformas dirigido a los propios congresistas. Una de las principales preocupaciones es la opacidad de los cabildeos y gestiones ante ministerios, así como los conflictos de intereses derivados de la financiación de campañas. Para atacar estos problemas, el Gobierno propone tres tipos de normas: una reforma a la Constitución, una ley orgánica y una ley de cabildeo, que obligarían a los congresistas a revelar información que hoy es dispersa y difícilmente rastreable.

El proceso incluye la radicación de un acto legislativo que reformaría los artículos 180, 182, 183 y 346 de la Constitución, haciendo obligatorio que todo beneficio particular o directo sea declarado públicamente antes de intervenir o votar en cualquier proyecto de ley. Además, sólo si el congresista no participa en contratos relacionados y ni él ni sus financiadores tienen interés en la iniciativa, y si el proceso es público, se eliminaría el conflicto de intereses. También se ampliarían las causas de pérdida de investidura en caso de violaciones a estos principios.

La propuesta contempla la creación de un sistema público y gratuito, con el respaldo del Departamento Nacional de Planeación, donde se registrarían declaraciones de intereses, información sobre financiamiento electoral, participación sectorial, proyectos postulados y seguimiento de cada gestión. Así mismo, los congresistas tendrían que informar sobre sus actividades económicas previas, participaciones societarias, ingresos relevantes, y apoyos de campaña completos y transparentes. El proyecto también incluye regular el cabildeo, con informes y registro detallado de estos agentes, y la obligación de presentar la ‘huella legislativa’ de sus gestiones.

En palabras del ministro Lara, citadas por El Espectador: “La gestión parlamentaria es legítima; se reconocerá y se tramitará a la vista de todos. Lo que se acaba es lo oculto”. Como resultado, cualquier ciudadano podrá consultar, en un sistema digital, información sobre los vínculos económicos y políticos de su representante, y se sancionará la omisión o falsedad con la pérdida de investidura.

¿En qué consiste la reforma constitucional propuesta por el Ministerio del Interior?

La reforma planteada por el Ministerio del Interior modifica varios artículos de la Constitución para exigir que los congresistas declaren públicamente cualquier beneficio directo antes de participar en el trámite de leyes. Así mismo, se especifica cuándo no se configura un conflicto de intereses y se amplían los motivos que pueden causar la pérdida de investidura de los legisladores, todo con el fin de combatir la desconfianza y aumentar la transparencia parlamentaria, según El Espectador.

¿Qué es la ley de cabildeo y cómo funcionaría en Colombia?

La ley de cabildeo, propuesta en este paquete legislativo, establecería un registro obligatorio de los cabilderos y exigiría publicaciones periódicas de informes y agendas públicas. Además, introduciría la obligación de dejar constancia de cada reunión, documento recibido o gestión concreta (‘huella legislativa’), para garantizar mayor transparencia respecto a quiénes influyen en las decisiones legislativas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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