Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Daneidy Barrera Rojas, conocida como ‘Epa Colombia’, continúa siendo tema de conversación tras la intervención de su defensa, que solicitó al presidente Abelardo de la Espriella revisar con detenimiento su caso. Barrera permanece privada de la libertad y recientemente fue trasladada a la ciudad de Ibagué, situación que ha generado inquietud sobre el trato que ha recibido durante este proceso.

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La abogada Wendy Herrera, representante legal de Barrera, expresó preocupación por las condiciones bajo las cuales su defendida fue trasladada, especialmente después de que circularan imágenes en las que se observa a Barrera esposada de manos y pies. Herrera explicó que estas imágenes fueron tomadas mientras cumplía un compromiso médico, enfatizando que, pese a estar sometida a una condena, Barrera sigue teniendo derechos fundamentales que, según la defensa, no estarían siendo respetados de manera proporcional.

De acuerdo con la información expuesta por Herrera, la solicitud al presidente De la Espriella está centrada en lograr que se preste especial atención a la situación de Barrera, señalando que toda persona privada de la libertad debe recibir un trato digno. La defensora argumentó que la exposición mediática del caso y las imágenes captadas podrían indicar un tratamiento excesivo durante el traslado, lo que motiva el reclamo por un respeto estricto de los derechos básicos de su defendida.

Por otra parte, la abogada reveló que trabaja activamente para que ‘Epa Colombia’ pueda cumplir el resto de su condena bajo detención domiciliaria. Herrera considera que este recurso está incluido dentro de los márgenes legales y que existen posibilidades de acceder a este beneficio. Asimismo, recalcó que Barrera ya habría reparado el daño por el cual fue condenada, sin ofrecer detalles adicionales sobre la naturaleza de dicha reparación. En su declaración final, la defensora aseguró que continuará en la búsqueda de una mayor libertad para su clienta y reiteró la importancia de ceñirse al marco jurídico durante todo el proceso.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué fue trasladada ‘Epa Colombia’ a Ibagué y en qué condiciones?

Daneidy Barrera Rojas, conocida como ‘Epa Colombia’, fue trasladada a Ibagué mientras cumple su condena. Durante este traslado, según la declaración de la abogada Wendy Herrera, se registraron imágenes en las que se observa a Barrera esposada de manos y pies, incluso cuando asistía a un compromiso médico. La defensa cuestiona las condiciones de este procedimiento, afirmando que no se respetaron plenamente los derechos fundamentales de Barrera, a pesar de estar condenada.

¿Cuáles son los argumentos de la defensa de ‘Epa Colombia’ para solicitar detención domiciliaria?

La abogada Wendy Herrera indicó que busca que ‘Epa Colombia’ pueda cumplir el resto de su condena bajo detención domiciliaria. El principal argumento de Herrera es que, además de que existe base legal para hacer la solicitud, su clienta ya habría reparado el daño por el que fue condenada. Así, la defensa considera que hay fundamento normativo para pedir el beneficio y que la situación debe ser revisada por las autoridades competentes.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.