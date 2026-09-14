Las últimas imágenes que se conocieron de Daneidy Barrera Rojas, más conocida como ‘Epa Colombia’, se volvieron tema de conversación después de que se viera a la creadora de contenido esposada de pies y manos llegando a la ciudad de Ibagué, a donde fue trasladada. Wendy Herrera, abogada de Rojas, se refirió a su traslado y, además, le pidió a Abelardo de la Espriella revisar el caso “con lupa”.
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La defensora indicó a través de sus redes sociales que la ‘influencer’ de 30 años se encontraba cumpliendo una cita médica y que “el hecho de que Daneidy esté condenada no quiere decir que ella haya perdido sus derechos fundamentales como el respeto a la dignidad humana y también que no ser objeto de una desigualdad en el trato y, además de eso, ser sometida a un trato desproporcional”.
‘Epa Colombia’ “ya pagó y reparó el daño”: abogada
Agregó Herrera que: “Hoy estamos trabajando para la detención domiciliaria y lo estamos haciendo como la ley así lo indica porque estamos ajustados en derecho y sé que la ley premia y la ley va a permitirle a ella que, en derecho, vaya a su casa y pague la condena que tiene por cumplir. También informo que Daneidy ya pagó y reparó el daño y no es merecedora del trato que le están dando tan desproporcional. Señor presidente, revise con lupa el caso de Daneidy Barrera Rojas. Se lo pido”.Lee También
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Finalmente, en su mensaje a Abelardo de la Espriella, la abogada señaló que “revise con mucho detenimiento quiénes son los que están allí privados de la libertad con muchos beneficios en la Estación de Carabineros. Revise con lupa, señor presidente. Lo invito a que con lupa revise quiénes son los que están en la Estación de Carabineros y qué fue lo que pasó con la ‘Epa Colombia’. Quiero decirle, señor presidente, que voy a recobrar la libertad de Daneidy Barrera”.
Balance del terremoto, según el presidente
El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.
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