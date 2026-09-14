Por: Caracol TV

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Las últimas imágenes que se conocieron de Daneidy Barrera Rojas, más conocida como ‘Epa Colombia’, se volvieron tema de conversación después de que se viera a la creadora de contenido esposada de pies y manos llegando a la ciudad de Ibagué, a donde fue trasladada. Wendy Herrera, abogada de Rojas, se refirió a su traslado y, además, le pidió a Abelardo de la Espriella revisar el caso “con lupa”.

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La defensora indicó a través de sus redes sociales que la ‘influencer’ de 30 años se encontraba cumpliendo una cita médica y que “el hecho de que Daneidy esté condenada no quiere decir que ella haya perdido sus derechos fundamentales como el respeto a la dignidad humana y también que no ser objeto de una desigualdad en el trato y, además de eso, ser sometida a un trato desproporcional”.

‘Epa Colombia’ “ya pagó y reparó el daño”: abogada

Finalmente, en su mensaje a Abelardo de la Espriella, la abogada señaló que “revise con mucho detenimiento quiénes son los que están allí privados de la libertad con muchos beneficios en la Estación de Carabineros. Revise con lupa, señor presidente. Lo invito a que con lupa revise quiénes son los que están en la Estación de Carabineros y qué fue lo que pasó con la ‘Epa Colombia’. Quiero decirle, señor presidente, que voy a recobrar la libertad de Daneidy Barrera”.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.