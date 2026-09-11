Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La reconocida influencer Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia, fue vista recientemente en un video difundido en redes sociales, donde se observa su traslado bajo estrictas medidas de seguridad hacia un juzgado en Ibagué. En la grabación, Barrera Rojas aparece esposada de manos, además de llevar elementos de seguridad en sus piernas y cadenas, detalles que rápidamente se volvieron el centro de discusión entre los usuarios de las redes. El procedimiento tenía como objetivo llevarla a los despachos judiciales ubicados en la avenida Ambalá con calle 69, dentro del sector conocido como Los Arrayanes en Ibagué.

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Este traslado generó una profunda controversia por la manera en la que fue movilizada. De acuerdo con los comentarios recogidos en redes sociales, existen posiciones divididas: algunos consideran que las medidas fueron excesivas y ponen en cuestión el trato que se le da a una persona privada de la libertad, mientras que otros defienden que estos elementos son parte de los protocolos regulares para el traslado de internos, y que la seguridad es prioritaria en este tipo de procedimientos.

Actualmente, Daneidy Barrera permanece recluida en el Complejo Carcelario y Penitenciario de Ibagué, conocido también como Coiba de Picaleña. Su presencia en los juzgados surge mientras cumple la condena impuesta por la justicia colombiana. Antes de ser llevada al centro penal de Ibagué, la creadora de contenido estuvo en una prisión de Bogotá. Durante ese tiempo, su permanencia en la capital fue objeto de escrutinio y preguntas en redes sociales respecto a las condiciones y presuntos beneficios con los que habría contado.

La sentencia que afronta Epa Colombia corresponde a una pena de 63 meses y 15 días de prisión. Los delitos imputados incluyen daño en bien ajeno agravado, perturbación del servicio público de transporte e instigación a delinquir con fines terroristas. Su situación judicial y los traslados a los que ha sido sometida continúan siendo objeto de interés mediático y de opinión pública. Por el momento, permanecerá privada de la libertad en Ibagué, cumpliendo la sanción determinada por las autoridades.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Epa Colombia fue trasladada de Bogotá a la cárcel de Ibagué?

Daneidy Barrera Rojas, Epa Colombia, fue trasladada al Complejo Carcelario y Penitenciario de Ibagué (Coiba de Picaleña) después de haber estado recluida en Bogotá. Durante su estancia en la capital, surgieron cuestionamientos en redes sociales sobre las condiciones y presuntos beneficios que habría tenido, aunque la información se limita a lo citado y no detalla los motivos específicos para este cambio de centro penitenciario.

¿Cuáles son los delitos por los que Epa Colombia está cumpliendo condena en Ibagué?

Según lo dado a conocer, Epa Colombia cumple una pena de 63 meses y 15 días de prisión por los delitos de daño en bien ajeno agravado, perturbación del servicio público de transporte e instigación a delinquir con fines terroristas, razón por la cual permanece privada de la libertad en la ciudad de Ibagué.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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