Por: Portal Bogotá

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La iniciativa ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’ continúa con esfuerzos dirigidos a proteger y recuperar espacios públicos vulnerados en diferentes sectores de la ciudad. Un caso representativo de esta labor se presentó debajo del puente de la calle 170 con carrera 15, en la localidad de Usaquén. Allí, el espacio público había perdido su función principal como zona de tránsito y convivencia; en su lugar, diversas estructuras improvisadas fueron surgiendo y apoderándose del entorno. Entre colchones, muebles, ropa, utensilios de cocina y cantidades considerables de basura, el área fue ocupada progresivamente, dejando poca oportunidad para el libre paso de peatones.

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Esta situación no solo alteró el aspecto físico del sector, sino que además despertó una preocupación creciente entre los habitantes y transeúntes del sector. De acuerdo con las denuncias, se registraron quejas constantes por hurtos, venta y consumo de estupefacientes, así como la continua acumulación de residuos. Algunos ciudadanos, temiendo por su seguridad, preferían evitar esta ruta.

El panorama comenzó a transformarse tras una intervención coordinada en la que participaron cerca de 40 funcionarios de distintas entidades distritales, como la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia; el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU); la Alcaldía Local de Usaquén; la Policía de Bogotá; la Defensoría del Espacio Público (DADEP); la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP); y Aguas de Bogotá. Según las autoridades, durante la jornada se desmontaron cuatro estructuras no convencionales y se retiraron seis toneladas de residuos. También se hallaron objetos relacionados con el consumo de estupefacientes, y se incautaron dos machetes y un celular.

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS), en el lugar habitaba una persona en condición de calle, a quien en repetidas ocasiones se le ofrecieron servicios institucionales, como hogares de paso y apoyo psicosocial. Una vez completada la intervención, se recuperaron 200 metros cuadrados de espacio público. Con este proceso de limpieza y restitución, el Distrito apunta a restablecer la seguridad, mejorar la convivencia y devolver a la comunidad un entorno adecuado para su uso.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo se llevó a cabo la recuperación del espacio público debajo del puente en Usaquén?

La recuperación del espacio público se realizó mediante una intervención organizada con participación de cerca de 40 funcionarios de entidades distritales, incluyendo la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, el Instituto de Desarrollo Urbano, la Alcaldía Local de Usaquén, la Policía de Bogotá y otras instituciones. Durante la jornada fueron desmanteladas estructuras improvisadas, se retiraron seis toneladas de basura y se decomisaron objetos relacionados con actividades ilícitas, logrando liberar 200 metros cuadrados para el uso ciudadano.

¿Qué es la Defensoría del Espacio Público y cuál fue su papel en esta intervención?

La Defensoría del Espacio Público (DADEP) es una entidad distrital encargada de proteger y recuperar los lugares de uso común en Bogotá. En esta intervención, DADEP participó activamente para asegurar el retiro de estructuras ilegales y la devolución del espacio a la comunidad, velando porque se respetara la normativa sobre el uso adecuado de zonas públicas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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