Por: Portal Bogotá

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La gestión pública en Bogotá ha dado un paso importante hacia la modernización, especialmente con el impulso de herramientas tecnológicas en los procesos internos. Un hito reciente es la implementación de inteligencia artificial (IA) por parte de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá (RenoBo). Esta compañía, encargada de gestionar proyectos de renovación urbana, se ha enfocado especialmente en optimizar la denominada semaforización predial, un proceso esencial que consiste en analizar el estado jurídico de cada inmueble involucrado en proyectos urbanos, de acuerdo con información oficial citada por la Alcaldía de Bogotá.

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El avance más significativo ha sido el desarrollo del piloto llamado 'Multiagente para semaforización predial'. Esta iniciativa fue elegida dentro del programa ‘Comunidad IA’, que impulsa el uso de inteligencia artificial para resolver retos en la gestión pública. El sistema consistió en la aplicación de agentes de inteligencia artificial para revisar y analizar información jurídica de los predios. Según la experiencia de RenoBo en pruebas con más de mil inmuebles, la herramienta logró resultados que coincidieron en un 92 % con las evaluaciones realizadas por el equipo profesional, lo que permitió que el tiempo de análisis de cada predio disminuyera de tres horas a tan solo cinco minutos.

De acuerdo con Andrés Felipe Useche Luque, jefe de la Oficina Asesora de Planeación de RenoBo, el objetivo principal de usar inteligencia artificial no es reemplazar el trabajo especializado de los profesionales, sino apoyarlo y potenciarlo. Useche destacó que la herramienta permite que los equipos humanos dediquen sus esfuerzos a labores que requieren mayor criterio, mientras la IA automatiza tareas repetitivas.

El siguiente paso, tras la selección en ‘Comunidad IA’, será fortalecer las capacidades técnicas del proyecto junto con Oracle Colombia, con miras a crear un Producto Mínimo Viable (MVP). Este MVP será una versión funcional inicial que permitirá recopilar retroalimentación y validar la eficacia de la solución para su posible ampliación a otros procesos internos de la empresa.

No solamente RenoBo fue reconocida. También resultaron seleccionadas iniciativas tecnológicas de Capital Salud EPS, la Secretaría Distrital de Gobierno, la Secretaría Distrital de Ambiente y la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente, todas bajo el liderazgo de Useche Luque y los equipos responsables de la gestión predial en RenoBo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo funciona la semaforización predial con inteligencia artificial en Bogotá?

La semaforización predial es el proceso de revisar la situación jurídica de los inmuebles, y ahora, mediante inteligencia artificial, se automatiza gran parte de este trabajo. Con el uso del sistema ‘Multiagente para semaforización predial’, se logra que la IA analice documentos y genere resultados en cinco minutos, que luego son validados y complementados por los expertos de RenoBo, de acuerdo con información oficial citada.

¿Qué es un Producto Mínimo Viable (MVP) y cómo se aplicará en RenoBo?

Un Producto Mínimo Viable (MVP) es una versión inicial de una herramienta tecnológica que tiene las funcionalidades básicas para utilizarse y recibir retroalimentación. Según lo informado, RenoBo desarrollará su MVP para probar y ajustar la solución de IA en gestión predial, evaluando su funcionamiento antes de que se replique en otros procesos internos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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