Por: Portal Bogotá

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Bogotá, mi Ciudad, mi Casa es un programa que se ha enfocado en la recuperación del espacio público para el uso de la ciudadanía. Recientemente, los Gestores del Orden de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ) realizaron una intervención en el barrio El Espartillal, perteneciente a la localidad de Chapinero, con el fin de evitar la ocupación irregular del espacio público. De acuerdo con la SDSCJ, fue la misma comunidad la que alertó sobre una situación particular: la instalación permanente de un food truck sobre un andén, estructura que inicialmente era transportada diariamente en un camión, pero que después fue dejada fija mediante el uso de un montacargas, obstaculizando el paso peatonal.

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La presencia de los Gestores del Orden, cuyo trabajo se basa en la observación y presencia constante en los distintos territorios, permitió anticipar factores de riesgo para la seguridad y la convivencia. Tras la denuncia ciudadana, estos gestores verificaron los hechos y coordinaron la intervención junto con la Secretaría Distrital de Planeación y la Alcaldía Local de Chapinero. Según información de la SDSCJ, la revisión de la delineación urbana concluyó que el área ocupada no correspondía a un antejardín privado, como argumentaban los administradores del food truck, sino a espacio público.

La entidad explicó que el aprovechamiento económico en espacios públicos únicamente es permitido si se cuenta con un permiso específico expedido por la autoridad distrital competente. En este caso, la zona está bajo la jurisdicción del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), y los administradores no habían tramitado ni recibido ninguna autorización. Por esta razón, las autoridades impusieron el comparendo correspondiente y se ordenó el desmontaje inmediato de la estructura para no permitir su presencia permanente sobre el andén.

La intervención en El Espartillal es solo una muestra de la labor preventiva y de acompañamiento que los Gestores del Orden desarrollan en diferentes sectores de Bogotá. Su trabajo va más allá de la reacción ante infracciones, pues también incluye actividades pedagógicas en convivencia, prevención de violencias y resolución pacífica de conflictos. Durante el año, han abordado más de 15.000 incidentes, relacionados con problemáticas como disposición de residuos, habitabilidad en calle, ruido excesivo y consumo indebido de licor o sustancias en el espacio público.

La Secretaría Distrital de Seguridad resalta la importancia de la denuncia ciudadana y recuerda que la Línea de Emergencias 123 está disponible para notificar hechos contrarios a la convivencia. De acuerdo con la entidad, la acción oportuna es clave para sancionar y hacer seguimiento a casos que afectan el derecho de todos a disfrutar de la ciudad.

¿Qué acciones realizan los Gestores del Orden para proteger el espacio público en Bogotá?

Los Gestores del Orden, según la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, implementan acciones preventivas, realizan presencia permanente en sectores priorizados, verifican ocupaciones irregulares y coordinan intervenciones con otras entidades. Además, desarrollan actividades pedagógicas para promover la convivencia y el respeto al espacio público, atendiendo más de 15.000 incidentes este año.

¿Por qué es importante contar con permisos para usar el espacio público con fines comerciales en Bogotá?

Según la SDSCJ y el Instituto de Desarrollo Urbano, el permiso garantiza que el uso del espacio público no obstaculice el libre tránsito ni perjudique la convivencia, además de asegurar que las actividades cumplan las normativas urbanas. Operar sin autorización puede acarrear sanciones y el desmonte inmediato de estructuras como food trucks u otros negocios.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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