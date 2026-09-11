Por: Portal Bogotá

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Durante la mañana del viernes 11 de septiembre de 2026, la movilidad en Bogotá ha estado especialmente complicada, según información entregada por el portal oficial de la Alcaldía de Bogotá. El principal motivo ha sido un accidente de tránsito que ocurrió en la avenida Boyacá con calle 8, en sentido sur hacia norte. Este siniestro ha provocado un notable aumento en el flujo vehicular y ha generado retrasos en la movilidad de este concurrido corredor vial. De acuerdo con el reporte, la congestión ha impactado directamente la operación de las rutas TransMiZonales del sistema de transporte masivo TransMilenio, situación que obliga a los ciudadanos a planificar con mayor cuidado sus desplazamientos durante la jornada.

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Según la actualización realizada a las 9:41 a. m., el alto tráfico persistía en la zona señalada, aunque la congestión comenzó a disminuir gracias al manejo dado por el Grupo Guía en el sitio, quienes se encargaron de agilizar el paso a un solo carril en la calzada lenta. Así mismo, las autoridades recomendaron el uso de la avenida Cali como una vía alterna, buscando facilitar la movilidad para quienes circulan por la zona.

Para las 10:12 a. m., según precisa la información oficial, los vehículos involucrados en el accidente ya estaban siendo retirados de la avenida Boyacá, hecho que conllevó una mejoría en las condiciones del flujo vehicular sobre ese corredor. Siempre con presencia del Grupo Guía, la intervención permitió restablecer de forma paulatina la movilidad, aunque se informó que el flujo seguía siendo alto, especialmente en horas pico.

El panorama demuestra la importancia de estar atentos a los reportes en tiempo real sobre tráfico y transporte. La Alcaldía de Bogotá y la página oficial de TransMilenio sugieren a los ciudadanos revisar constantemente las actualizaciones y las alternativas de desvío, especialmente en fechas y horas en las que se prevé mayor flujo por eventos especiales, como el Festival Cordillera, cuyo acceso y salida también dependen de estos corredores viales.

La información aquí presentada proviene de los canales oficiales de la Alcaldía de Bogotá y TransMilenio, que recomiendan consultar continuamente para mantenerse informado sobre el estado de las vías y planificar mejor cada trayecto en la capital, resaltando la importancia del trabajo coordinado entre autoridades de tránsito y la ciudadanía.

¿Cómo afecta un accidente en la avenida Boyacá la operación de TransMilenio?

Un accidente de tránsito en la avenida Boyacá, como el ocurrido este viernes, impacta directamente la movilidad y la operación de las rutas TransMiZonales de TransMilenio, ya que aumenta la congestión vehicular, retrasa los buses y obliga a buscar rutas alternas. La recuperación de la normalidad depende del retiro oportuno de los vehículos involucrados y del manejo ágil por parte del Grupo Guía y otras autoridades de tránsito.

¿Qué hacer si hay congestión en la avenida Boyacá y cuáles son las vías alternas?

Si se presenta congestión en la avenida Boyacá, la recomendación de las autoridades, como en el caso reportado, es buscar vías alternas como la avenida Cali. Además, es importante consultar los reportes oficiales en tiempo real sobre el estado de las vías y así planificar el recorrido para evitar mayores retrasos y contratiempos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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