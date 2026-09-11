Por: Portal Bogotá

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Durante la semana del 11 al 17 de septiembre de 2026, Bogotá se consolida como un escenario vibrante y diverso con una oferta cultural pensada para públicos de todas las edades. De acuerdo con la información de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte (SDCRD), los habitantes y visitantes podrán disfrutar de conciertos, obras de teatro, exposiciones, festivales y talleres, en una agenda que mezcla acceso gratuito y actividades pagas, todas enfocadas en resaltar el patrimonio y la creatividad local.

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Una de las actividades centrales es la celebración del ‘Mes del Patrimonio’, organizada por la SDCRD y el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC). Bajo el lema “Memoria que construye futuro” y con motivo de los 20 años del IDPC, más de 50 propuestas invitan al diálogo sobre la historia y el futuro urbanístico y social de la ciudad. El cronograma incluye recorridos patrimoniales, muestras académicas, talleres y foros, todo orientado a fortalecer el reconocimiento del patrimonio como eje para imaginar el futuro de Bogotá.

En el plano musical, se destaca la transmisión en directo del festival Jazz al Parque, liderado por Canal Capital, donde la fusión de jazz y ritmos latinoamericanos será protagonista desde el parque El Country. Por su parte, la Filarmónica de Bogotá y su Orquesta Filarmónica de Mujeres tendrán presentaciones en diferentes escenarios, abarcando repertorios de compositores clásicos europeos y música colombiana. De igual manera, la Filarmónica de Música Colombiana estrena el pasillo ‘Casi un recuerdo’, destacando la fuerza de los aires andinos nacionales.

Las artes visuales también tienen un lugar privilegiado con exposiciones como ‘Tránsitos fragmentados’ en el Centro Felicidad Chapinero (CEFE Chapinero), una muestra que explora la manera en que los ciudadanos viven y ocupan el espacio urbano. El Planetario de Bogotá será sede, por primera vez, del FEST.HEX, espacio interactivo que cruza arte, tecnología e imagen.

Espacios de aprendizaje y diálogo completan la agenda. Maloka acoge entrevistas y talleres familiares, mientras BibloRed propone actividades inclusivas para fomentar la lectura desde la diversidad sensorial y cognitiva. Asimismo, la Fundación Gilberto Alzate Avendaño (FUGA) presenta franja de danzas y jam sessions de jazz, enfatizando la creación y la participación comunitaria. Recorridos ciclistas y caminatas por el Museo Abierto de Bogotá en Suba permiten conectar a los ciudadanos con el arte urbano y el territorio de una forma cercana y activa.

El acceso a la mayoría de estas actividades es libre, aunque en algunos casos se requiere inscripción previa. Las propuestas buscan, en conjunto, resaltar la riqueza del tejido cultural bogotano, estimular el encuentro y la protección del patrimonio, y fortalecer la participación comunitaria en la vida artística de la capital.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los eventos más destacados del Mes del Patrimonio 2026 en Bogotá?

Según la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, los eventos más destacados durante el Mes del Patrimonio incluyen recorridos patrimoniales como “Memorias del Primero de Mayo”, talleres de creación colectiva, presentaciones de tesis sobre patrimonio, y el foro “Memoria que construye futuro”. La programación busca propiciar el reconocimiento de la memoria urbana y su diálogo con los desafíos que enfrenta la ciudad.

¿Qué actividades culturales gratuitas ofrece Bogotá entre el 11 y el 17 de septiembre de 2026?

Durante esta semana, Bogotá ofrece numerosas actividades gratuitas como conciertos de la Filarmónica de Bogotá, talleres en Maloka, recorridos artísticos por el Museo Abierto de Bogotá en Suba, exposiciones fotográficas, jam sessions en la FUGA y programación accesible en las bibliotecas de BibloRed, permitiendo la participación diversa en la vida cultural de la ciudad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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