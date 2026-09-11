Por: Portal Bogotá

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El Instituto Distrital de las Artes, también conocido como Idartes, ha presentado una propuesta innovadora para fomentar el acceso y la inclusión en el arte dentro de la capital colombiana. Bajo el nombre ‘Archivos, memorias y señales planetarias: visita multisensorial al XVI Salón Nacional de Arte Joven’, esta actividad se organiza como un recorrido especialmente pensado para todo tipo de público, poniendo un énfasis particular en la accesibilidad para personas con discapacidad. Según la información oficial publicada en el portal ‘Bogotá, mi ciudad, mi casa’, este evento se realizará en la Galería Santa Fe el próximo 27 de septiembre de 2026 a las 2:00 p. m. y será de entrada libre para quienes deseen participar.

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La visita multisensorial se enmarca en la programación de la Escuela de Mediación, y contará con el acompañamiento de un intérprete de Lengua de Señas Colombiana, facilitando así la participación de personas sordas o con discapacidad auditiva. Esta decisión responde a la necesidad de garantizar que el arte sea una experiencia inclusiva para las diversas formas de percepción y para quienes presentan distintas sensibilidades o maneras de interactuar con el espacio expositivo. De acuerdo con la información divulgada por Idartes, el recorrido invita a explorar la exposición mediante estímulos como el sonido, el tacto, la vibración y el ambiente, lo que expande las posibilidades de acercamiento a las obras y redefine la accesibilidad como un principio esencial en el diseño de propuestas culturales.

La experiencia estará guiada por la mediadora invitada Magda Vargas y se integra en la Franja de Accesibilidad e Inclusión, consolidando así el compromiso de Idartes con la democratización de los espacios artísticos. El objetivo central es que personas con y sin discapacidad convivan y compartan una vivencia enriquecedora donde la diversidad de cuerpos y formas de sentir sean reconocidas y valoradas.

La convocatoria está abierta a todas las personas interesadas, de acuerdo con la información proporcionada por los organizadores. El evento se llevará a cabo en la Galería Santa Fe, ubicada en la carrera 1A entre calles 12C y 12D.

¿Qué actividades incluye la visita multisensorial en la Galería Santa Fe de Bogotá?

La visita multisensorial propuesta por Idartes en la Galería Santa Fe para el XVI Salón Nacional de Arte Joven permitirá que los asistentes se acerquen a las obras de arte a través de diferentes sentidos, como el sonido, el tacto y la vibración. Además, contará con el acompañamiento de una mediadora invitada y un intérprete de Lengua de Señas Colombiana, asegurando así una experiencia inclusiva para personas con y sin discapacidad.

¿Qué significa 'accesibilidad' en el contexto de experiencias artísticas según Idartes?

En el marco de estas actividades, la accesibilidad implica diseñar experiencias artísticas que incluyan diversos modos de percepción y participación, adaptándose a la variedad de cuerpos, sensibilidades y necesidades de los asistentes. Según la información de Idartes, esto se traduce en la presencia de intérpretes, espacios preparados para el contacto físico y la estimulación sensorial, logrando así que el arte sea verdaderamente para todos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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