Por: Portal Bogotá

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La Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS) lanzó la sexta edición de los ‘Premios por la Niñez 2026’, una iniciativa que reconoce las experiencias más destacadas en Bogotá para impulsar el desarrollo integral y la garantía de derechos de niñas, niños y adolescentes. De acuerdo con la SDIS, estos premios buscan visibilizar y valorar el trabajo de entidades, organizaciones sociales, servicios e instituciones que han generado cambios positivos en la vida de la niñez y adolescencia de la ciudad.

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Esta edición se enmarca bajo el lema “Bogotá, una ciudad que crece con las niñas, niños y adolescentes”, y la invitación está abierta a colectivos, comunidades y todos los actores interesados en postular sus proyectos o iniciativas. Según la SDIS, los ‘Premios por la Niñez’ han funcionado desde 2021 y han contribuido a reconocer públicamente las buenas prácticas que surgen en diferentes localidades e instancias de participación.

La estrategia, nacida de la SDIS hace cinco años, ha permitido identificar acciones que no solo fortalecen habilidades, sino que también abren oportunidades y promueven la participación plena de los niños y adolescentes en Bogotá, considerándolos como sujetos de derechos y protagonistas de su realidad presente. Para la edición 2026, la premisa central es que la ciudad avanza escuchando y construyendo junto a la niñez y juventud; de allí la importancia de hacer posibles sus voces, comprender sus modos de vivir, valorar sus aportes y responder a sus necesidades.

La premiación otorgará reconocimiento a las mejores experiencias en cinco categorías: Barrios que Abrazan a las Niñas, Niños y Adolescentes; En Bogotá, todas las Niñas, Niños y Adolescentes Cuentan; Las Niñas, Niños y Adolescentes Transforman Bogotá; De la Mano Contigo; y La Quinta Estrella. De acuerdo con lo presentado por la SDIS, cada categoría destaca una dimensión social, territorial, comunitaria o institucional, bajo un mismo objetivo: visibilizar prácticas que generan oportunidades y fortalecen la garantía de derechos integrales para la niñez y la adolescencia.

La gala de los ‘Premios por la Niñez 2026’ se llevará a cabo el próximo 3 de noviembre de 2026 en el Teatro Cafam y será el escenario para reconocer a las tres experiencias nominadas en cada categoría, de las cuales solo una por categoría obtendrá la placa de reconocimiento, mientras las demás recibirán un diploma. Así, Bogotá refrenda su compromiso de priorizar a la niñez y adolescencia como eje de transformación y desarrollo colectivo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo inscribirse en los Premios por la Niñez 2026 en Bogotá?

Para participar en los ‘Premios por la Niñez 2026’, las experiencias deben ser postuladas mediante el enlace proporcionado por la Secretaría Distrital de Integración Social. Además, los interesados deben revisar los documentos orientadores, la presentación oficial y el cronograma de actividades, disponibles en los enlaces de la SDIS, para garantizar que cumplen con todos los requisitos.

¿Cuáles son las categorías de los Premios por la Niñez y qué significan?

Las categorías son: Barrios que Abrazan a las Niñas, Niños y Adolescentes; En Bogotá, todas las Niñas, Niños y Adolescentes Cuentan; Las Niñas, Niños y Adolescentes Transforman Bogotá; De la Mano Contigo; y La Quinta Estrella. Cada una resalta dimensiones diferentes del trabajo comunitario, social o institucional para visibilizar y fortalecer los derechos y oportunidades de este grupo poblacional en Bogotá.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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