Por: El Espectador

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Un nuevo hecho de violencia sacudió la localidad de Kennedy, en el suroccidente de Bogotá, donde por segunda vez en dos días se intentó atacar con explosivos la estación de Policía. Según confirmó el teniente coronel Julián García, oficial de guarnición de la Policía Metropolitana de Bogotá, durante la madrugada de este jueves sujetos en moto lanzaron un artefacto explosivo improvisado cerca de las instalaciones policiales y de la estación de bomberos. Aunque el artefacto no detonó, el hecho activó una rápida reacción de las autoridades, que desplegaron al grupo antiexplosivos para inspeccionar la zona.

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La intervención de los especialistas permitió neutralizar el aparato mediante un cañón disruptivo y efectuar una detonación controlada, sin dejar lesionados, tal como indicó García. La investigación ahora está en manos de la Policía Judicial y los equipos de inteligencia, quienes recopilan grabaciones de seguridad, declaraciones y otros datos que ayuden a identificar a los responsables y a comprender las razones detrás del ataque.

Este suceso se suma a una preocupante serie de eventos que han incrementado la percepción de inseguridad en Kennedy. De acuerdo con información difundida, esta localidad se destaca entre las que más reportes de delitos de alto impacto registra en los últimos años, en medio de disputas territoriales entre bandas criminales por el control de actividades ilegales y rentas derivadas. Las autoridades han sostenido una ofensiva contra dichas organizaciones, lo que ha resultado en operaciones para desmantelar estructuras y capturar a sus líderes, lo cual podría estar detrás de recientes represalias como la arremetida con explosivos contra la policía.

Un ejemplo destacado de la acción estatal fue la captura de ocho integrantes del denominado tren de Aragua, implicados en el asesinato del profesor Kevin Santiago Ángel. Entre los detenidos están señalados cabecillas y miembros de la banda, como Osmer Josué Castillo Urbaneja y Franyer Eduardo Vásquez Ramos, así como alias ‘Alondra’, ‘Mario Bro’, ‘Luis Panadero’, ‘Looney Tones’, ‘Colmillos’ y ‘Tun Tun’, todos ciudadanos venezolanos según la Fiscalía. A estos individuos se les imputaron cargos graves: homicidio, tortura, desaparición forzada, concierto para delinquir y delitos relacionados con manipulación de pruebas, cargos que no aceptaron. Además, el proceso reveló una grabación de Giovanni Vicente Mosquera Serrano, alias ‘El Viejo’, uno de los delincuentes más buscados por el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por su sigla en inglés), quien ostenta control de armas y homicidios en la ciudad y es acusado internacionalmente por narcotráfico y apoyo a organizaciones terroristas.

Mientras tanto, las autoridades insisten en la colaboración ciudadana: cualquier información sobre estos hechos puede ser reportada a la línea 123 o al Comando de Atención Inmediata (CAI) más cercano.

¿Por qué la localidad de Kennedy enfrenta tantos ataques y hechos de inseguridad?

Kennedy vive una situación compleja por ser una de las zonas con mayor incidencia de delitos de alto impacto en Bogotá, en el contexto de disputas entre bandas vinculadas al crimen organizado y actividades ilegales. La presión de las autoridades sobre estas estructuras delictivas suele desencadenar episodios violentos y retaliaciones, como los recientes fallidos ataques con explosivos contra la Policía.

¿Qué es el Tren de Aragua y cuál es su presencia en Bogotá?

El tren de Aragua es una banda delincuencial mencionada en las investigaciones de la Fiscalía como responsable de homicidios y otras actividades criminales en Bogotá. Recientemente, sus principales miembros fueron capturados y acusados de crímenes como asesinato y tortura, evidenciando una estructura criminal extranjera que ha logrado establecer operaciones en la capital colombiana.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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