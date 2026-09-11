Un fuerte operativo de las autoridades se registró en el barrio La Favorita, en el centro de Bogotá, luego del hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre en circunstancias que son materia de investigación.

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De acuerdo con la información preliminar divulgada por GatoNoticias, el cadáver fue localizado en inmediaciones de la carrera 27 con calle 22B. Según ese reporte, el cuerpo se encontraba cubierto con una lona y presentaba signos de una muerte violenta.

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Tras el descubrimiento, unidades del CTI de la Fiscalía General de la Nación llegaron al lugar para realizar la inspección técnica del cuerpo y adelantar la recolección de elementos que puedan contribuir al esclarecimiento del caso.

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La zona fue intervenida mientras los investigadores realizaban las diligencias correspondientes y recopilaban información que permita reconstruir lo ocurrido. Por ahora, la identidad de la víctima no ha sido establecida públicamente.

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Las autoridades trabajan para establecer cuándo y dónde ocurrió el crimen, así como las circunstancias que rodearon la muerte del hombre.

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También se busca determinar quiénes estarían detrás del hecho y cuáles fueron los motivos que habrían desencadenado el asesinato.

El hallazgo generó preocupación entre los habitantes de La Favorita, debido a las características en las que fue encontrado el cuerpo. Sin embargo, será la investigación de las autoridades la que permita establecer con precisión qué sucedió.

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