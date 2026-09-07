La Fiscalía General de Justicia del Estado de México presentó nuevos detalles sobre la investigación por el asesinato de Jonathan Meléndez, tecladista y productor de la banda Camilo Séptimo, ocurrido el pasado primero de septiembre en Atizapán de Zaragoza.

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(Vea también: Tecladista de Camilo Séptimo había enviado mensaje de alerta antes del asesinato de él y de su familia)

Durante la audiencia contra Diego Sebastián “N” y Gerardo “N”, señalados como presuntos responsables del homicidio, el Ministerio Público expuso la hipótesis que hasta ahora maneja sobre el móvil del crimen.

Según la Fiscalía, los dos procesados creían que Jonathan Meléndez y su familia tenían cantidades millonarias de dólares en bitcoins, motivo por el cual habrían planeado el ataque.

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La entidad también sostuvo que, una vez obtuvieran esos recursos, Diego Sebastián “N” le entregaría a Gerardo “N” cerca de dos millones de pesos mexicanos como pago por su participación.

La audiencia continuará el próximo miércoles 9 de septiembre, mientras un juez define si ambos son vinculados formalmente al proceso.

Testigo contó la actitud de Jonathan Meléndez antes del ataque

Uno de los momentos más relevantes de la audiencia fue el testimonio del amigo que acompañó a Jonathan Meléndez minutos antes del crimen.

Según la Fiscalía, el músico regresó a su vivienda después de practicar deporte y le pidió a su acompañante que permaneciera en la parte exterior del edificio. El testigo declaró que Jonathan le pidió solicitar ayuda si dejaba de responder sus mensajes.

“Me percaté que me lo decía con un cierto miedo. Al mandarle mensaje y no contestarme es que decido pedir ayuda en la caseta de vigilancia”, relató el hombre, según la información presentada por la Fiscalía y citada por CNN.

Las cámaras de seguridad registraron posteriormente la salida de los dos presuntos responsables del conjunto residencial.

La investigación también señala que Diego Sebastián “N”, quien era socio de la víctima, habría ingresado al apartamento aprovechando la relación de confianza que mantenía con Meléndez.

Negocios, Airbnb y bitcoins: las líneas que sigue la investigación

La Fiscalía expuso que Jonathan Meléndez y Diego Sebastián compartían negocios relacionados con la administración y alquiler de inmuebles mediante Airbnb en México y España.

De acuerdo con la información presentada durante la audiencia y divulgada por medios mexicanos, el hoy procesado le habría solicitado previamente un préstamo de 300.000 pesos mexicanos al músico, quien se negó a entregarle el dinero.

Entre los elementos de prueba también aparece el testimonio de un familiar que aseguró que en la vivienda existía una memoria USB con información relacionada con criptomonedas, la cual no fue encontrada tras el crimen.

Las autoridades investigan si esa información guarda relación con el presunto interés de los procesados en obtener recursos vinculados con bitcoins.

La Fiscalía presentó alrededor de 60 datos de prueba, entre ellos dictámenes de criminalística, videos, testimonios y evidencia recolectada durante las diligencias.

Mientras tanto, la defensa de los dos procesados rechazó las acusaciones y solicitó su libertad al insistir en que existen presuntas irregularidades en el procedimiento de captura.

Por ahora, ambos permanecerán en prisión preventiva mientras avanza el proceso judicial y se define si serán vinculados formalmente por el homicidio de Jonathan Meléndez, su esposa Ana Paula Barragán, su hija Sofía, la trabajadora del hogar Aleyda Romero y el perro de la familia.

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