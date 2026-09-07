Por: Noticiero 90 minutos

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Durante los últimos días se ha difundido ampliamente en redes sociales la afirmación de que Colombia prepara un Simulacro Nacional para el próximo 8 de septiembre. Es clave precisar que tal información es totalmente falsa; no está prevista ninguna actividad oficial de este tipo en territorio colombiano en esa fecha. De acuerdo con información confirmada por las entidades de gestión del riesgo del país, toda versión sobre un simulacro nacional próximo proviene de malas interpretaciones y noticias erróneas, amplificadas tras el reciente sismo del 10 de agosto, que aumentó la sensibilidad de la ciudadanía ante cualquier anuncio relacionado con emergencias.

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Las autoridades nacionales han sido enfáticas: la agenda institucional local no incluye ejercicios de evacuación ni simulacros de prevención en la fecha señalada. Por ese motivo, insisten en que la población debe ignorar estas cadenas y publicaciones, evitando así que se produzcan alarmas innecesarias o se tomen decisiones basadas en información sin fundamento.

La raíz de la confusión, según lo reportado, está en la mezcla de calendarios internacionales y en el traslado de noticias de otros países hacia Colombia, sin el necesario contexto geográfico. Lo que realmente acontecerá el 8 de septiembre es un simulacro nacional de evacuación, pero no en Colombia sino en la República Dominicana. Este ejercicio en el Caribe busca evaluar la capacidad de respuesta ante un hipotético sismo fuerte y ha sido ampliamente divulgado en medios de ese país.

En la región latinoamericana, hay otros ejemplos de jornadas preventivas, como la que se organizará en México el próximo 19 de septiembre. Esta fecha ha sido integrada en la cultura de prevención de México para recordar los trágicos terremotos de 1985 y 2017, y conmemorar a las víctimas mediante un Simulacro Nacional propio, institucionalizado desde hace años.

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En contraste, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) de Colombia informó que el país seguirá con su planificación habitual. Tradicionalmente, el simulacro nacional en Colombia se programa para el mes de octubre. Por ahora, no existen directrices que indiquen la ejecución de simulacros ni evacuaciones masivas en septiembre, por lo que cualquier anuncio en sentido contrario carece de sustento oficial.

¿Habrá simulacro nacional en Colombia el 8 de septiembre de 2026?

No, Colombia no tiene programado ningún simulacro nacional para el 8 de septiembre de 2026. Autoridades de gestión del riesgo confirmaron que no existen actividades oficiales de evacuación ni ejercicios masivos en esa fecha; la información que circula es errónea.

¿Por qué circula información falsa sobre el simulacro nacional en Colombia?

La confusión surgió porque en la República Dominicana sí se realizará un simulacro nacional el 8 de septiembre y en México uno el 19 del mismo mes. Estas coincidencias internacionales, sumadas a la reciente sensibilidad tras el sismo en Colombia, llevaron a que se difundiera información fuera de contexto en redes sociales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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