Por: Noticiero 90 minutos

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Recibir una transferencia inesperada en su cuenta de Nequi puede generarle más dudas que tranquilidad, especialmente si usted no reconoce al remitente del dinero. Frente a esta situación, la primera recomendación es no mover el dinero ni asumir de inmediato que le pertenece. De acuerdo con la información recogida por 90minutos.co, antes de hacer cualquier movimiento es fundamental verificar el origen de la transferencia y asegurarse de que no se trate de un error o de una acción equivocada por parte de otra persona.

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Una equivocación al enviar dinero es más común de lo que se piensa, especialmente cuando alguien digita mal un número o selecciona un contacto equivocado. Esto puede llevar a que fondos terminen en la cuenta de un destinatario no intencionado, situación que podría revertirse en reclamos y solicitudes urgentes. Por esto, aunque encontrar un saldo mayor en Nequi pueda parecer una buena noticia, la plataforma recuerda a los usuarios que nunca deben asumir la propiedad de esa suma si no conocen quién la envió.

En muchas ocasiones, las personas que envían dinero por error intentan contactar rápidamente al receptor por llamada telefónica o mediante mensajes de WhatsApp. Estas comunicaciones pueden insistir en la devolución inmediata de los fondos y ejercer presión sobre usted. Sin embargo, según señala 90minutos.co, no es recomendable ceder ante la presión ni transferir el dinero a otra cuenta solo basándose en la solicitud de un desconocido.

En estos casos, la mejor opción es acudir directamente a los canales oficiales de Nequi. La aplicación dispone de alertas y notificaciones para que los usuarios puedan monitorizar cada movimiento relacionado con su cuenta. Así usted puede revisar el detalle de la transacción y verificar si realmente se trata de un envío legítimo o de un error. Seguir siempre las indicaciones provistas por la plataforma ayuda a esclarecer el origen de la transferencia y evitar posibles fraudes o interpretaciones equivocadas.

Si después de todas las revisiones persiste la duda, lo más seguro es buscar orientación por medio de los canales oficiales de Nequi antes de decidir qué hacer con el dinero. Actuar con calma, no gastar ni devolver los fondos sin verificar toda la información, es crucial para proteger sus intereses y no verse involucrado en complicaciones por errores de terceros.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué hacer si recibe dinero por error en Nequi?

Si recibe una transferencia no reconocida en Nequi, lo primordial es no mover los fondos y revisar el origen a través de las notificaciones y movimientos de la aplicación. Verifique todos los datos y, ante cualquier duda, consulte siempre los canales oficiales de Nequi antes de hacer cualquier devolución o gasto.

¿Cómo evitar caer en fraudes al recibir transferencias desconocidas en Nequi?

Para evitar ser víctima de estafas, nunca devuelva dinero o comparta información personal a quienes contacten alegando un error, sin antes confirmar el origen de la transferencia con Nequi y seguir las indicaciones oficiales de la plataforma.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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