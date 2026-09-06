Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

La lucha contra la delincuencia en Bogotá ha tenido una semana de intensos resultados, de acuerdo con información oficial de la Alcaldía de Bogotá y la Policía de Bogotá. Un total de 665 personas, señaladas de cometer diversos delitos, fueron capturadas y puestas a disposición de las autoridades judiciales. Entre los aprehendidos, se destacan ocho presuntos integrantes del ‘Tren de Aragua’, estructura criminal con presencia internacional, cuya captura estaría relacionada con el homicidio de Kevin Santiago Ángel, profesor y líder comunitario reconocido en el sur de la ciudad.

Sigue a PULZO en Discover

La operación para arrestar a los miembros del ‘Tren de Aragua’ se realizó en la capital y otras zonas del país, según datos reportados por la Secretaría de Seguridad y la Fiscalía General de la Nación. Alias ‘Osmer’, presunto cabecilla encargado de coordinar extorsiones en el suroccidente de Bogotá, fue uno de los capturados, así como otros dos coordinadores de zona y cinco personas señaladas de ejecutar y organizar el crimen. De acuerdo con las autoridades, el homicidio de Ángel estaría vinculado a su labor social en la localidad de Kennedy. Los capturados serán judicializados por los delitos de concierto para delinquir y homicidio agravado, según la Fiscalía General de la Nación.

De manera paralela, la Policía de Bogotá reportó la detención de tres presuntos extorsionistas en Engativá, alias ‘Javi’, ‘Johngel’ y ‘Merlín’, identificados como integrantes de la banda ‘AntiTren’. La investigación reveló que estos sujetos amenazaban a comerciantes del barrio Unir por medio de panfletos y mensajes de WhatsApp, exigiendo entre 15 y 20 millones de pesos a cambio de no atentar contra sus vidas o negocios. Tras la judicialización, se les dictó medida de aseguramiento en establecimiento carcelario, enfrentando cargos de extorsión y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego.

En Suba, dos hombres fueron capturados tras intentar hurtar una estación de servicio. La reacción inmediata de la Policía facilitó la detención, incautación de un revólver y la recuperación de un celular robado. Los implicados, con antecedentes por hurto y daño en bien ajeno, están en custodia de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de hurto y porte de armas de fuego.

Por último, en el sector de Santa Fe, las autoridades detuvieron a un sujeto señalado de participar en un hurto y un homicidio reciente en el centro de Bogotá. El hombre, al presentar documentos fraudulentos, intentó evadir un control policial, pero fue identificado y capturado. El detenido responde por homicidio agravado y tentativa de homicidio, además de tráfico y porte de armas de fuego. Todos estos hechos demuestran la intensidad de las acciones oficiales contra la criminalidad en la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quiénes son los capturados del ‘Tren de Aragua’ en Bogotá y por qué fueron judicializados?

Los ocho capturados del ‘Tren de Aragua’ en Bogotá, según la Fiscalía General de la Nación, son presuntos miembros de una estructura criminal señalada de estar implicada en el homicidio del profesor y líder comunitario Kevin Santiago Ángel. Entre ellos se encuentra alias ‘Osmer’, presunto cabecilla, así como otros coordinadores y participantes en la logística del crimen. Todos serán judicializados por concierto para delinquir y homicidio agravado.

¿Cómo operaban los grupos de extorsionistas detenidos en Engativá, según la Policía de Bogotá?

De acuerdo con información de la Policía de Bogotá, los extorsionistas capturados en Engativá pertenecían a la banda ‘AntiTren’ y utilizaban panfletos y mensajes de WhatsApp para intimidar a comerciantes del barrio Unir. Sus amenazas exigían pagos de entre 15 y 20 millones de pesos bajo amenazas contra la integridad de los empresarios y sus establecimientos comerciales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z